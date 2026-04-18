Busca Sipinna Culiacán fortalecer valores y derechos en las escuelas a través de la iniciativa ‘La Promesa’

Con el objetivo de que la niñez y la adolescencia de la capital sinaloense interioricen mensajes positivos que transformen su entorno, el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Culiacán impulsa la iniciativa titulada ‘La Promesa: Palabras que Cambian mi Mundo’.

El mensaje que se busca sembrar en los estudiantes es: “Yo prometo, desde hoy y para siempre, amarme y cuidarme; seré valiente y no permitiré que nadie me haga daño, haré respetar mi cuerpo y mi mente, disfrutaré de todos mis derechos. Con mis acciones crearé paz, para mí y para todas las personas que me rodean”.

Elisa de Fátima Serrano Carreón, Secretaria Ejecutiva de Sipinna Culiacán, explicó que la intención es que, a través de la repetición constante, estas palabras funcionen como un mantra que permita a los menores recordar lo valiosos que son y la importancia de proteger su integridad física y mental.

“La promesa son unas palabras que, a través de la repetición constante, podemos los niños y las niñas interiorizarlas para recordarnos lo valioso que somos, lo importante que es respetar nuestro cuerpo, nuestra mente y la creación de paz, a través de la repetición constante podemos guardarlo en nuestra mente como una especie de mantra que se repite y que nos recuerda quiénes somos”, compartió Serrano Carreón.

También destacó que esta práctica beneficia significativamente a las infancias al promover el pensamiento crítico, la autovaloración y el carácter desde los primeros años de escolaridad.

Asimismo, señaló que este proyecto no representa una carga económica, pues se trata de una infraestructura de interés y pasión por las buenas causas.

Este proyecto educativo se encuentra armonizado con la Nueva Escuela Mexicana y cuenta con sustento legal en las reformas al Artículo tercero de la Constitución y la nueva Ley General de Educación.

La propuesta, elaborada por la Secretaría Ejecutiva de la institución, consiste en que cada lunes durante el acto cívico escolar, desde nivel preescolar hasta secundaria, los alumnos reciten un texto enfocado en el autocuidado, la valentía y el respeto.

Según los lineamientos de la propuesta, se busca incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad, impulsando transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad.

“Lo más importante es rescatar el valor de la dignidad humana como algo inalterable y entender a los niños y niñas como sujetos de derechos, personas que piensan y valen por el simple hecho de existir”, enfatizó.

La iniciativa ya ha sido promovida ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa con el fin de extender su alcance en los planteles educativos.