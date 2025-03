Busca Sipinna promover manifiesto de validez personal en los niños en escuelas de Sinaloa

CULIACÁN._ “Seré valiente y no permitiré que nadie me haga daño”, es el manifiesto que el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca que niñas y niños, estudiantes de nivel básico de Sinaloa reciten cada mañana de lunes, durante los honores a la bandera, este juramento de autocuidado y fortalecimiento personal.

Elisa Fátima Serrano Carreón, Secretaria General de Sipinna Municipal, destacó que este mensaje instala en los infantes una afirmación positiva de su valor personal que consecuentemente permite que disfruten de sus derechos.

“Desde hace un par de años yo me encuentro impulsando esto para que se haga en las escuelas porque siento que esta frase apela a la dignidad humana. Si un niño, una niña, sabe de su valor, de su cuerpo, de lo que representa y lo repite lunes con lunes, cada vez, desde el kínder hasta la secundaria es un mantra, se queda en su cerebro y te programa para disfrutar de tus derechos y para la construcción de paz”, apuntó.

Este mensaje, destacó, fue juramentado por infantes durante el Cabildo Infantil 2024 y se repite en cada evento del Ayuntamiento de Culiacán en el que participan niños y niñas y ahora buscan que la Secretaría de Educación Pública y Cultura lo implemente en todas las escuelas del estado.

“Ahorita estamos buscan que a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado se pueda llevar a cabo en todo el estado de Sinaloa. Ese mensaje ya fue analizado, ya lo oíste con niños, que lo puedan pronunciar, que no esté largo, que no tenga palabras rebuscadas. Esto, encierra todo en una frase de un minuto, entonces que las escuelas se den un minuto para cambiarle la vida a un niño y una niña”, compartió.

“Ahora hay que hacerle frente a lo intangible, que además ni cuesta dinero, cuesta mucho del apoyo de la sociedad, del apoyo de las maestras, de las instituciones, de la SEPyC, de las instituciones sobre todo estatales, para poder llevar ese mensaje”, comentó Elisa de Fátima.

En una frase de 47 palabras, recitada en menos de un minuto, abundó Elisa, el mensaje reflejaría un compromiso personal de amor propio, autocuidado y respeto.

“Yo prometo, desde hoy y para siembre, amarme y cuidarme. Seré valiente y no permitiré que nadie me haga daño. Haré respetar mi cuerpo y mi mente. Disfrutaré de todos mis derechos. Con mis acciones crearé paz para mí y para todas las personas que me rodean”, dice la afirmación.

“Sinaloa, pero Culiacán requiere un trabajo a la altura de las necesidades, no estamos hablando de la infraestructura nada más física, tangible, sino de la infraestructura intangible, cómo cambiamos la manera de pensar”, señaló la funcionaria.