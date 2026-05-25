$!Busca SSPyTM fortalecer la corporación: 23 aspirantes inician formación en la Unipol

Con la meta de tener gente nueva en las filas de la seguridad local, un grupo de 23 hombres y mujeres comenzó formalmente su preparación para integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. El proceso de formación, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, tendrá una duración de cinco meses. Durante este periodo, los cadetes serán capacitados para incorporarse tanto a la Unidad de Policía Preventiva como a la de Vialidad.

Durante la ceremonia de bienvenida, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, coronel Alejandro Bravo Martínez, exhortó a los jóvenes a conducirse bajo los principios de disciplina, responsabilidad y profesionalismo. “Ustedes son la sangre nueva que va a nutrir las filas de la Policía Municipal. Espero que pongan todo su esfuerzo diario, pues no es fácil ser policía”, expresó Bravo Martínez.

El funcionario subrayó que el eje central de su labor debe ser el respeto a la ciudadanía, elemento clave para recuperar y fortalecer la confianza de los culiacanenses en su policía. El funcionario destacó que el trabajo policial debe estar basado en el respeto a la ciudadanía, la disciplina y el compromiso con las familias culiacanenses, reiterando que el desempeño de cada elemento será fundamental para fortalecer la confianza de la población en la corporación.



