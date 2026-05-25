Culiacán
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Capacitación

Busca SSPyTM fortalecer la corporación: 23 aspirantes inician formación en la Unipol

Un grupo de 23 hombres y mujeres inició su proceso de formación de cinco meses en la Unipol para integrarse a las unidades Preventiva y de Vialidad en Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/05/2026 19:11
25/05/2026 19:11

Con la meta de tener gente nueva en las filas de la seguridad local, un grupo de 23 hombres y mujeres comenzó formalmente su preparación para integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El proceso de formación, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, tendrá una duración de cinco meses.

Durante este periodo, los cadetes serán capacitados para incorporarse tanto a la Unidad de Policía Preventiva como a la de Vialidad.

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Durante la ceremonia de bienvenida, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, coronel Alejandro Bravo Martínez, exhortó a los jóvenes a conducirse bajo los principios de disciplina, responsabilidad y profesionalismo.

“Ustedes son la sangre nueva que va a nutrir las filas de la Policía Municipal. Espero que pongan todo su esfuerzo diario, pues no es fácil ser policía”, expresó Bravo Martínez.

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El funcionario subrayó que el eje central de su labor debe ser el respeto a la ciudadanía, elemento clave para recuperar y fortalecer la confianza de los culiacanenses en su policía.

El funcionario destacó que el trabajo policial debe estar basado en el respeto a la ciudadanía, la disciplina y el compromiso con las familias culiacanenses, reiterando que el desempeño de cada elemento será fundamental para fortalecer la confianza de la población en la corporación.

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Un punto central del mensaje del coronel fue el llamado a las familias de los aspirantes.

Bravo Martínez señaló que el acompañamiento desde el hogar es vital para que los jóvenes mantengan los valores y principios con los que hoy inician su carrera policial.

Con esta nueva generación de agentes, la SSPyTM busca consolidar una corporación más robusta y comprometida con la atención ciudadana, apostando por la formación profesional como base del servicio público.

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