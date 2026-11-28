La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó al Gobierno del Estado un apoyo extraordinario de 150 millones de pesos para completar el pago neto de la segunda quincena de noviembre, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

La petición, dijo, fue planteada a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava durante una reunión sostenida la tarde del jueves, y espera conocer una respuesta a más tardar el lunes 30 de noviembre.

Explicó que, aunque la institución tiene 352 millones de pesos disponibles de su presupuesto anual, enfrenta dificultades para cubrir sus compromisos financieros, particularmente los correspondientes al cierre de diciembre.

“Lo que le estamos pidiendo para completar la nómina neta, llamamos a los financieros, donde no hay retención, ninguna retención, ni de impuestos, ni de otra cosa. Lo hacemos con 150 millones más un recurso que tiene la Universidad”, detalló.

Madueña Molina indicó que el pago de una quincena representa alrededor de 270 millones de pesos, por lo que el recurso solicitado permitiría completar el monto necesario para cubrir los salarios de los trabajadores.

El Rector reconoció que el Gobierno estatal también enfrenta problemas de liquidez, situación que podría dificultar la entrega del apoyo solicitado.

“Yo confío plenamente en el Gobierno del Estado”, expresó.

Sobre la posibilidad de obtener recursos de la Federación para cubrir la quincena, consideró que no sería una alternativa inmediata, debido a que la autorización de apoyos extraordinarios requiere un convenio y puede tardar entre una semana y 10 días.

Madueña Molina explicó que las gestiones con los gobiernos estatal y federal también están encaminadas a conseguir recursos para cubrir los compromisos financieros de diciembre, cuando la Universidad enfrenta mayores presiones presupuestales.



Diciembre, el mayor desafío

El Rector consideró que la situación financiera de la UAS es más complicada que en años anteriores, debido a que durante los últimos cuatro años ha dependido de apoyos extraordinarios para cerrar el ejercicio fiscal.

Recordó que en 2025 la Universidad no recibió recursos extraordinarios de la Federación, pese a que realizó una reingeniería administrativa y financiera como parte de los compromisos para avanzar hacia el saneamiento de sus finanzas.

“Lo que requiere la Universidad es un saneamiento financiero”, sostuvo.

Explicó que uno de los factores que presionan el presupuesto es el crecimiento de la nómina de jubilados, que pasó de poco más de mil millones de pesos en 2021 a más de 2 mil 700 millones de pesos actualmente.

Madueña Molina descartó que aumentar las colegiaturas sea una alternativa para resolver el problema financiero, al considerar que los ingresos que podrían obtenerse serían insuficientes.

Añadió que la Universidad realizó los ajustes administrativos solicitados, pese a la inconformidad de un sector de trabajadores que se ha manifestado semanalmente en Palacio de Gobierno y en Catedral, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades federales respalden el proceso de saneamiento financiero.