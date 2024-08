Sánchez Beltrán explicó que mientras no cambie la política nacional que permite el ingreso indiscriminado de mercancía oriental al país, los vendedores locales deben hacer lo mismo e importar estos productos que, aparentemente, los ciudadanos en Culiacán buscan.

“También nosotros tenemos que ofrecerlos, pero tenemos que hacerlo al mismo precio que lo hacen ellos y para llegar a esto, pues sí necesitamos nosotros hacer lo que ellos hacen, importarlos también; sin embargo, no hay un capital que puedan tener los pequeños comerciantes para decir que van a traer un contenedor o van a traer en volumen mercancía de esos países porque no lo tienen, necesitamos un fondo de ayuda urgente porque el comercio local no está listo para enfrentar esta competencia tan fuerte que se está generando en la ciudad”, indicó el líder comerciante.

“Están llegando a la ciudad muchos negocios con artículos orientales y que de alguna manera están desplazando los productos locales de la industria nacional y se están viendo en aprietos muchos comerciantes, pero la propuesta es prepararnos para poder enfrentar esta nueva competencia de la mano del gobierno bajo diversos cursos que nos permitan a nosotros también poder importar y vender en las plataformas digitales”.

Detalló que en el tema han tenido contacto con las autoridades, mismas que les han ofrecido créditos que han rechazado, ya que consideran la necesidad de prepararse para el nuevo comercio global que actualmente se está desarrollando.

“Ahorita no ocupamos créditos porque no queremos endeudarnos más, queremos un fondo de ayuda, un fondo de apoyo que nos pueda permitir generar esa importadora mipymes (micro, pequeña o mediana empresa) y que nosotros, un grupo numeroso de comerciantes de Culiacán podamos traer ese tipo de mercancías, importarlas como lo hacen esas tiendas chinas y poder estar en condiciones de ser competencia.

“Si no hacemos esto van a terminar por cerrar muchos negocios, principalmente los pequeños comerciantes, los micro comerciantes podrían estar en riesgo de cerrar sus pequeños negocios al no poder competir con estas grandes tiendas orientales que están llegando a Culiacán”.

Óscar Sánchez advirtió que proveedores de la industria local han cerrado sus puertas al no lograr competir contra estos productos extranjeros.

“Muchos talleres de la industria nacional están cerrando, proveedores nuestros que eran muy fuertes y que nos traían mercancía a Culiacán están cerrando sus puertas porque ellos tampoco están pudiendo hacer frente a esta competencia tan grande que se está generando con estas mercancías orientales”.

Asimismo, manifestó que usualmente para los vendedores locales del centro, los meses de junio, julio y agosto representan los más críticos del año donde prácticamente los ingresos que obtienen se designan para los gastos operativos.

Pese a que lograron mantenerse, hubo alrededor de 39 negocios que cerraron sus puertas.

“Cerraron sus cortinas, alrededor de 39 negocios en lo que es la zona centro (...) y en el primer cuadro de la ciudad de esa cantidad fueron alrededor de unos 19 establecimientos que bajaron sus cortinas, principalmente algunos relacionados con la venta de accesorios para dama, otros de alimentos preparados y otros que tienen que ver con el tema de la venta de telefonía y accesorios, fueron negocios que no lograron avanzar y cerraron sus cortinas.

“Recordemos que esos meses son muy difíciles y algunos toman la decisión de retirarse en esas fechas y otros desalentados por otros temas que tienen que ver con una fuerte competencia, en este caso que se está generando por los negocios de las tiendas chinas”.