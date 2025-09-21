$!Busca UGRS que ganaderos sinaloenses participen en toda la cadena de valor de la carne

La Unión Ganadera Regional de Sinaloa informó que uno de los principales objetivos es que los ganaderos primarios del estado no se limiten a ser criadores de becerros, sino que participen en toda la cadena de valor de la carne.

El presidente de la organización, José Alfredo Sáinz Aispuro, señaló que para lograrlo es necesario contar con rastros e infraestructura propia de empaque, lo que permitiría a los ganaderos comercializar directamente su producción con estándares de calidad para la exportación.

“Nosotros como productores primarios nos vemos en la necesidad de vender nuestro ganado a la industria de la carne, que ya cuenta con infraestructura y rastros en condiciones para exportar. Por ello, solicitamos al Gobierno Federal que nos provea de infraestructura para poder también no depender de los engordadores”, señaló.

Sáinz Aispuro añadió que esta integración daría a los productores la posibilidad de generar mayor valor agregado y mejorar sus ingresos.