Busca Vialidad y Transporte equipar a todos los camiones urbanos de Culiacán con cámaras de videovigilancia

La Dirección de Vialidad y Transporte de Sinaloa busca equipar a los más de 600 camiones públicos urbanos de Culiacán con cámaras de videovigilancia.

Marco Antonio Osuna Moreno, titular de la dependencia, informó que actualmente el 72 por ciento de los camiones cuenta con este sistema.

El programa de instalación de cámaras comenzó en enero y ha avanzado de manera gradual con el acompañamiento de permisionarios.

“El propósito de llegar a la meta del 100 por ciento, que podamos tener cámaras de videovigilancia en todas las unidades”.

Señaló que este jueves sostendría reuniones con representantes del transporte y proveedores de servicio para definir un esquema que permita garantizar este sistema de monitoreo.

“Nosotros aspiramos a un par de meses, en un par de meses, más o menos, poder estar en condiciones de decir el 100 por ciento del transporte cuenta con videovigilancia. Es muy oportuno remarcar que mucho va a obedecer al esquema que nos pueda presentar el proveedor”, remarcó.

El director aclaró que las grabaciones no son monitoreadas en tiempo real, aunque los reportes de incidentes son revisados minutos después de que ocurren.

Por ello, aclaró que se enteraron 10 minutos después del incidente ocurrido el miércoles 3 de septiembre dentro de una unidad de la ruta Cucas-Centro, donde un hombre resultó herido de bala durante un presunto intento de robo.

“Nosotros nos enteramos como a los 10 minutos porque no estamos en vivo. No tenemos la capacidad de estar en vivo todas en los 500 carros, pero sí estamos monitoreando. Os llegan algunos reportes e inmediatamente los monitoreamos”, puntualizó.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, uno de los agresores fue detenido por los pasajeros y otro logró huir.

Osuna Moreno indicó que aparentemente el camión contaba con cámara de seguridad, pero recordó que las grabaciones son propiedad de los transportistas y solo a ellos le pueden ser solicitadas por la autoridad competente.

“Al parecer sí traía [cámara de videovigilancia], pero está detenido en la Fiscalía”.

“Se tendría que solicitar al propietario del camión. Al final del día, el sistema es del camión. Nosotros no somos propietarios de la unidad y de las cámaras tampoco”, precisó.