$!Buscadoras en Culiacán encienden 5 mil veladoras por desaparecidos en Sinaloa

Como un faro de fe y exigencia de justicia, colectivos de buscadoras de personas desaparecidas colocaron y encendieron cinco mil veladoras en la explanada del Palacio de Gobierno.

La acción se realizó en el marco del aniversario de la crisis de seguridad que marcó al estado y que dejó un saldo de mil 949 personas desaparecidas en un año de acuerdo a cifras oficiales, sin embargo el colectivo Sabuesos Guerreras expuso que son 3 mil las víctimas de desaparición en 12 meses de inseguridad.

El acto simbólico tuvo como objetivo visibilizar la magnitud de la problemática y recordar a cada familia que continúa en la búsqueda de sus seres queridos. Las veladoras, alineadas frente al edificio sede del Gobierno estatal, representaron tanto un homenaje como un llamado a no olvidar, además de insistir en la necesidad de que las autoridades redoblen esfuerzos para la localización con vida de quienes permanecen ausentes.