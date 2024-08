“Nosotros nos tuvimos que ir a suspensión de labores. Es una medida a la que no queríamos llegar porque sabemos que el País requiere que los juzgados y tribunales funcionen; desafortunadamente fue una decisión muy compleja, muy difícil, pero los trabajadores, integrantes de la carrera judicial junto con los juzgadores, decidimos que si era necesario ir a paro para seguir solicitando un diálogo con los legisladores con la sociedad que se advierta el alcance de esta reforma”, señaló Marlen Ángeles Tovar en Culiacán.

La Jueza Segundo de Distrito Auxiliar Federal explicó que la ciudadanía necesita saber qué es lo que verdaderamente está en juego en la pretendida reforma, para asumir una postura más crítica.

“Ni siquiera ahorita tenemos la propuesta final de cómo va a quedar entonces, ¿cómo dicen que ya votó (la gente)? ¿Qué votó? Si no existe el documento final en este momento. Hoy, este día no existe el documento final de cómo va a quedar entonces, cómo van a decir que ya el pueblo votó. Hay que informar al pueblo, a la sociedad, rendir cuentas con elementos objetivos para que la sociedad decida cuál es la mejor forma de avanzar para transformar la justicia en el País”, señaló.



Cinco minutos para explicar qué se reforma

El jueves 8 de agosto, Culiacán albergó la última edición del foro “Diálogos Nacionales. Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”, en el Congreso del Estado, a fin de que funcionarios judiciales y legislativos, así como miembros del gremio jurídico, expusieran puntos de vista sobre la iniciativa de López Obrador en torno a una reforma al Poder Judicial.

Pese a ello, Marlen Ángeles Tovar indicó que inicialmente fueron invitados a participar en el evento, pero luego fueron desinvitados. Tras exigir el diálogo, los organizadores del evento les dieron la oportunidad de hablar, pero con restricciones: inicialmente se permitiría que dos personas hablaran, pero luego se redujo a solo una persona y se les dio un tiempo muy limitado de solo cinco minutos. Además, los organizadores retiraron a una de las personas seleccionadas porque ya había hablado en otro evento.

“En la mera hora la quitaron y no sé ellos nos dijeron ustedes elijan a quienes a dos de ustedes y ya una de ellas la quitaron porque dijeron no es que esa persona ya habló en otro lugar y ella no puede hablar y entonces nada más dejaron una persona y fueron muy claros cinco minutos”, dijo.