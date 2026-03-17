Buscan 39 aspirantes sindicaturas de Culiacán; arranca fase de ‘campañas’

Con 39 aspirantes registrados en 16 sindicaturas, el proceso para elegir autoridades locales entró en su etapa de campañas, informó la Regidora Cinthia Valenzuela Langarica.

A partir de este 17 y hasta el 26 de marzo, las y los candidatos podrán realizar recorridos casa por casa, reuniones y caravanas.

La presidenta de la Comisión de Gobernación señaló que estas actividades deberán apegarse a reglas claras para garantizar equidad y respeto entre aspirantes.

“A partir de hoy al 26 de marzo, ellos tienen libre albedrío para caminar casa por casa, esas reuniones, desayunos, comidas, caravanas de carros, lo que se estila en las campañas de síndicas y de síndicos”, señaló.

“Lo principal es mantener el respeto entre aspirantes, no estarse faltando el respeto. Sobre todo también en colocar publicidad en equipamiento urbano, en instalaciones oficiales de algún banco del bienestar o una de la sindicatura, etcétera, nada de eso”, advirtió.

Subrayó que quienes buscan la reelección tuvieron que separarse del cargo, dejar el uso de recursos públicos y cumplir con los mismos requisitos.

Entre ellos se encuentran: Cristian Leonardo Pérez Román, de Culiacancito; Sergio Javier Arredondo Zazueta de Las Tapias; Marco Antonio Vega Torres de Imala; Patricia Sánchez Pérez de San Lorenzo y Eduardo González Aguilar de Sanalona.

“Tienen muy claro que deben de dejar sus vehículos oficiales, que deben de contener en piso parejo con las y los demás aspirantes”, resaltó.

Detalló que el número de aspirantes varía según la sindicatura, con casos donde hay hasta cinco contendientes, mientras que en otras se registraron entre dos y cuatro, e incluso algunas con candidatura única como San Lorenzo, Baila, El Salado, Emiliano Zapata, Higueras de Abuya, Tacuichamona, y Quilá.

Advirtió que se vigilará que no haya propaganda en espacios públicos, equipamiento urbano o instalaciones oficiales.

Valenzuela Langarica indicó que la Comisión de Gobernación se mantendrá vigilante para evitar irregularidades, como la colocación de propaganda en espacios públicos, instalaciones oficiales o equipamiento urbano.

Además, señaló que ya se trabaja en la integración de comisiones auxiliares en cada sindicatura, las cuales serán responsables de coordinar la instalación de mesas receptoras, la entrega de material electoral y la supervisión de la jornada.

“Estas comisiones fungirán como representantes con las y los candidatos, con los representantes generales para ir revisando y llevando a cabo todo el proceso de donde se van a instalar las mesas receptoras, quiénes van a ser los representantes de las casillas, bueno, mesas receptoras”.

“De todo eso va a estar muy pendiente desde la comisión, vigilantes de que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera”.

Precisó que la votación del 29 de marzo se realizará en cada sindicatura donde haya al menos dos aspirantes, ya que en esos casos sí se instalarán mesas receptoras para que la ciudadanía emita su voto.

En contraste, en las sindicaturas con registro único no habrá jornada de votación, y el proceso pasará directamente a la validación de resultados.