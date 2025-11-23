Culiacán
Desaparecido

Buscan a adulto mayor desaparecido en Culiacán; familiares piden apoyo para localizarlo

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Ramón padece problemas relacionados con su salud mental
Belem Angulo |
23/11/2025 11:40
Familiares de Ramón Chicas González, un adulto mayor residente del fraccionamiento Infonavit Humaya, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero luego de que saliera de su domicilio y no regresara.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Ramón padece problemas relacionados con su salud mental, lo que incrementa la preocupación por su integridad.

La última vez que fue visto vestía ropa casual y se encontraba en las inmediaciones de su comunidad. Su familia teme que pueda desorientarse y no logre regresar a casa por sí mismo.

Cualquier persona que tenga información que ayude a localizarlo puede comunicarse con José Luis Chicas Fonseca, familiar directo, al número 667 344 8079.

