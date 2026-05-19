$!Buscan a Jatniel Neftalí en Villa Juárez; su familia lamenta retrasos en el actuar de autoridades

La familia de Jatniel Neftalí Valenzuela Montoya denunció retrasos por parte de la Fiscalía General del Estado en la emisión de la ficha de búsqueda y en las diligencias para localizar al joven, desaparecido desde el sábado por la tarde cuando salió a bordo de un vehículo Corolla azul modelo 2015.

Un familiar del joven señaló que desde las 15:15 horas del sábado no han tenido comunicación con él ni han podido ubicar el automóvil en el que viajaba, por lo que desde el domingo comenzaron a buscarlo por hospitales, comunidades y municipios cercanos.

“Ya buscamos en Villa Juárez, Eldorado, El Salado y no hemos tenido realmente una respuesta por parte de la Fiscalía como para nosotros tener el rastreo de las llamadas o dónde quedó su teléfono. A partir de ahí nosotros podemos empezar a buscar, pero así estamos a ciegas”, expresó.

Este reclamo fue llevado por la familia a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, pues la mandataria estatal encabezó un evento en Villa Juárez este martes.