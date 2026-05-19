$!Buscan a Jatniel Neftalí en Villa Juárez; su familia lamenta retrasos en el actuar de autoridades

La familia de Jatniel Neftalí Valenzuela Montoya denunció retrasos por parte de la Fiscalía General del Estado en la emisión de la ficha de búsqueda y en las diligencias para localizar al joven, desaparecido desde el sábado por la tarde cuando salió a bordo de un vehículo Corolla azul modelo 2015.
Un familiar del joven señaló que desde las 15:15 horas del sábado no han tenido comunicación con él ni han podido ubicar el automóvil en el que viajaba, por lo que desde el domingo comenzaron a buscarlo por hospitales, comunidades y municipios cercanos.
“Ya buscamos en Villa Juárez, Eldorado, El Salado y no hemos tenido realmente una respuesta por parte de la Fiscalía como para nosotros tener el rastreo de las llamadas o dónde quedó su teléfono. A partir de ahí nosotros podemos empezar a buscar, pero así estamos a ciegas”, expresó.
Este reclamo fue llevado por la familia a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, pues la mandataria estatal encabezó un evento en Villa Juárez este martes.
De acuerdo con el testimonio, la denuncia fue presentada un día después de la desaparición; sin embargo, la ficha de búsqueda fue entregada hasta el martes, luego de que la familia acudiera nuevamente ante las autoridades.
“Fue el sábado en la tarde y ya teníamos más de dos días y medio sin que nos dieran la ficha. Apenas ayer nos la entregaron porque volvimos a ir”, comentó.
La familia criticó además la lentitud en las investigaciones y aseguró que no han recibido acompañamiento directo de la Comisión de Búsqueda.
“Están muy lentos, muy lentos. La muchacha que nos tomó la declaración es muy lenta”, reclamó el familiar.
Indicó también que solicitaron información relacionada con el rastreo telefónico del joven, conocido como “sábana de llamadas”, pero les informaron que ese procedimiento puede tardar de uno a dos meses.
“Eso es mucho tiempo. Entre más pasen los días son menos las esperanzas de encontrarlo”, lamentó.
Los familiares acudieron este martes a un evento encabezado por la Gobernadora de Sinaloa para solicitar apoyo directo y acelerar las investigaciones. Según relataron, la mandataria estatal se comprometió a revisar el caso y les proporcionó contacto con personal de apoyo para dar seguimiento.
Hasta el momento, la familia continúa difundiendo la ficha de búsqueda en redes sociales mientras mantienen recorridos y búsquedas por cuenta propia.