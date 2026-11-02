$!Buscan a Yesica Lizbeth Cortés Colores, adolescente desaparecida en Navolato

Yesica Lizbeth Cortes Colores, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de octubre en Navolato, Sinaloa, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con una ficha de búsqueda difundida por la asociación Madres en Lucha Por Tu Regreso a Casa A.C., se desconoce el paradero de la adolescente desde esa fecha.

La organización pidió a la población compartir la información y comunicarse en caso de contar con algún dato que pueda contribuir a localizar a la menor.