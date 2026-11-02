$!Buscan a Yesica Lizbeth Cortés Colores, adolescente desaparecida en Navolato

Yesica Lizbeth Cortes Colores, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de octubre en Navolato, Sinaloa, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.
De acuerdo con una ficha de búsqueda difundida por la asociación Madres en Lucha Por Tu Regreso a Casa A.C., se desconoce el paradero de la adolescente desde esa fecha.
La organización pidió a la población compartir la información y comunicarse en caso de contar con algún dato que pueda contribuir a localizar a la menor.
La asociación señaló en su mensaje que la información proporcionada será anónima y que su objetivo es encontrar a las personas desaparecidas.
“ No buscamos culpables, solo a nuestros desaparecidos”, se lee en la ficha difundida por el colectivo.
Para aportar información sobre Yesica Lizbeth Cortes Colores, la organización puso a disposición los números telefónicos 667 679 2255 y 667 460 1063.