“Por supuesto la afectación al medio ambiente, esto lo digo porque al consultar a la gente experta en ecología de la región la realidad es que se está esperando una asistencia de 80 mil personas, y 80 mil personas podrían provocar no solamente un incendio porque ahorita es temporada de flora seca y una colilla de cigarro es suficiente para prender las matas que están secas. Por otro lado, la propia naturaleza, al ser un espacio abierto, la realidad es que el municipio no está contemplado la conciencia ecológica en el evento”, dijo el activista.

“No sé está pensando en cómo puede afectar al cuerpo de agua, que es la presa Sanalona, y por el otro lado a la fauna. Son espacios que no hay ruido, podríamos provocar estrés en las aves y animales que viven en el lugar y podrían llegar a morir”.

Narnia es un espacio natural ubicado en la sindicatura de Imala. El lugar es un valle que se forma previo a la temporada de lluvias, pues forma parte de la presa Sanalona.

El espacio natural lleva por nombre oficial La Cofradía de Imala, sin embargo se popularizó con el mote de Narnia.

El lugar se ubica a 30 kilómetros de la mancha urbana de Culiacán, por lo que representa una inversión importante trasladar los recursos materiales necesarios al espacio para dotarlo de servicios públicos durante los dos días del Festival del Globo, comentó Gómez Bórquez.

“No hay preparación para ningún servicio público, no hay agua potable, no hay electricidad, y el propio vaso de la presa donde está Narnia no hay ni árboles, no hace que valga la pena llevar un evento hasta allá”, alertó Gómez Bórquez.

“Vemos una irresponsabilidad del Ayuntamiento gigantesca por querer forzar que un espacio de la naturaleza se haga un evento de esta magnitud”.

El Festival del Globo fue anunciado esta semana por el Presidente Municipal de Culiacán. El evento consiste en dos días de actividades en los que se prestarán paseos anclados en globos aerostáticos, feria gastronómica, actividades recreativas y conciertos.

El Festival se realizará el 29 y el 30 de abril.

Gómez Bórquez precisó que el llamado al Gobierno Municipal es el de reubicar las actividades, para preservar el espacio de Narnia como una zona libre de multitudes y los impactos ecológicos consecuentes.

“La intención del mismo es completamente válida, qué bueno que hay iniciativa, el espacio es el punto en esto. Narnia no debe servir para eventos masivos”, puntualizó.

INICIAN CAMPAÑA EN REDES

El activista Tiago Ventura Cárdenas inició en redes sociales una campaña para socializar la propuesta de cambiar de espacio el Festival del Globo de Culiacán.

La campaña lleva por hashtag #NarniaNoSeToca, y con ella se busca concientizar a la población los daños ambientales que puedan presentarse en el espacio natural ante la presencia de los asistentes al Festival del Globo.

“De acuerdo, un entorno como Narnia está destinado a la destrucción si se hace un evento de 80mil personas.

Que lo hagan en otro lado Ayuntamiento de Culiacán”, publicó el activista en sus redes sociales públicas.