Buscan atraer a 80 mil visitantes al Carnaval de Altata; exhortan a no usar envases de cristal en playas

Con el objetivo de superar las metas de años anteriores y consolidar la reactivación turística de la zona, el de Navolato se prepara para recibir a más de 80 mil personas durante los tres días de actividades del próximo Carnaval de Altata.

Jorge Rosario Bojórquez, Alcalde de Navolato, señaló que se espera una afluencia masiva de familias y turistas, por lo que se ha puesto especial énfasis en la seguridad y el mantenimiento de las áreas naturales. “Nosotros estamos esperando en estos tres días que supere los 80 visitantes, que sí lo vamos a superar”, compartió Rosario Bojórquez.

En ese sentido, las autoridades hicieron un exhorto urgente a los asistentes para que colaboren con la limpieza y eviten el uso de envases de cristal en las zonas de playa.

“Vamos a invitar a todo el turista, a todo el ciudadano que nos visita, que recojan su basura, que nos ayuden a no dejar basura y mucho menos, que sean envases como de cristal, algo que venga a perjudicar a nuestros propios familiares o hijos que se lleguen a lastimar”, enfatizó.

Aunado al tema de la seguridad física, el mandatario recordó que el uso de materiales no biodegradables y el abandono de desechos afectan directamente a los manglares, esteros y especies marinas de la bahía.

Informó además que ya se cuenta con una programación para la limpieza de las playas previa al inicio del Carnaval y de la posterior temporada de Semana Santa.

Para garantizar que el evento sea accesible para todos y generar confianza en las familias, el munícipe confirmó que, al igual que el año pasado, el acceso a las playas será totalmente gratuito.

Esta medida busca incentivar la llegada de visitantes no solo de Navolato, sino de todo el estado y regiones vecinas.

Finalmente, la autoridad municipal destacó que el éxito de esta afluencia de 80 mil visitantes se traducirá en un importante beneficio económico para la región.

Se estimó una derrama económica superior a los 65 millones de pesos al cierre de los tres días de fiesta.

Rosario Bojórquez aclaró que estos recursos no ingresan al gobierno, sino que impactan de manera directa en la economía de las familias navolatenses.

“Ese dinero es una derrama económica que queda en los restauranteros, vendedores ambulantes y los otros comercios que hay; nosotros no vamos a cobrar ni un peso en el carnaval”, concluyó.