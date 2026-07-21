Buscan castigar con hasta 15 años de prisión el matrimonio infantil forzado en Sinaloa

Imponer penas de 8 a 15 años de prisión a quienes autoricen, promuevan o realicen el matrimonio infantil forzado es la nueva iniciativa presentada por la bancada del PAN.

Los legisladores Roxana Rubio Valdez y Jorge González Flores señalaron que la propuesta, denominada “Niñas, no esposas” busca prevenir y sancionar este tipo de uniones, tipificándolas como un delito grave en el Código Penal.

Además, plantean que la pena se duplique cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente perteneciente a una comunidad indígena.

En la conferencia de prensa participó Eufrosina Cruz Mendoza, activista y defensora de los derechos de las niñas y de las mujeres indígenas, quien advirtió que en diversas regiones de México aún persiste la práctica de intercambiar a menores de edad por dinero, bienes o insumos para obligarlas a contraer matrimonio con personas adultas.

Subrayó que esta problemática afecta principalmente a las niñas, quienes continúan como las principales víctimas de este tipo de uniones forzadas.

Cruz Mendoza hizo un llamado a que los Congresos estatales armonicen sus códigos penales con la legislación federal, al considerar que no basta con que el delito esté contemplado a nivel nacional, sino que cada entidad debe contar con sanciones específicas para combatir el matrimonio infantil forzado.

“Eso se llama abuso sexual infantil. No puede seguir permitiéndose que una niña se convierta en mamá a los 12 o 13 años. ¿Ustedes sabían que somos el primer país en la industria de la pornografía infantil y el tercer lugar en el mundo en trata de personas? Esto ocurre porque existe una permisividad desde el seno de la familia”, expresó.

Asimismo, pidió que los hoteles implementen protocolos para verificar el ingreso de menores de edad, con el fin de prevenir la trata y la explotación sexual infantil.

Señaló que en destinos turísticos como Cancún y Baja California también se han documentado casos de abuso sexual contra menores.

Los Diputados del PAN informaron que, hasta el momento, 15 estados del País han aprobado reformas en este sentido y solicitaron el respaldo de las distintas fuerzas políticas para que Sinaloa se convierta en la entidad número 16 en aprobar esta iniciativa.