$!Buscan colocar a Sinaloa entre las 10 potencias económicas de México para el 2050

Con el objetivo de trazar una hoja de ruta que trascienda administraciones y posicione a la entidad como un referente de competitividad, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa lanzó una convocatoria abierta para construir el Plan Económico de Largo Plazo ‘Sinaloa 10+’.

Esta iniciativa pretende que Sinaloa logre ubicarse entre las 10 economías más competitivas del País, mediante un codiseño de Estado que integre la participación de las cuatro regiones de la entidad.

A diferencia de una consulta ciudadana general, el Codesin instalará mesas sectoriales de diálogo técnico.

Estos espacios están dirigidos a empresarios, académicos, profesionales y actores sociales con conocimiento especializado del territorio.

El propósito fundamental es definir qué tipo de estado se quiere ser a largo plazo y validar los sectores estratégicos que impulsarán la innovación, la sostenibilidad y el bienestar social de cara al año 2050.

Para asegurar la solidez del proceso, la facilitación de estas mesas contará con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.