$!Buscan colocar a Sinaloa entre las 10 potencias económicas de México para el 2050

Con el objetivo de trazar una hoja de ruta que trascienda administraciones y posicione a la entidad como un referente de competitividad, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa lanzó una convocatoria abierta para construir el Plan Económico de Largo Plazo ‘Sinaloa 10+’.
Esta iniciativa pretende que Sinaloa logre ubicarse entre las 10 economías más competitivas del País, mediante un codiseño de Estado que integre la participación de las cuatro regiones de la entidad.
A diferencia de una consulta ciudadana general, el Codesin instalará mesas sectoriales de diálogo técnico.
Estos espacios están dirigidos a empresarios, académicos, profesionales y actores sociales con conocimiento especializado del territorio.
El propósito fundamental es definir qué tipo de estado se quiere ser a largo plazo y validar los sectores estratégicos que impulsarán la innovación, la sostenibilidad y el bienestar social de cara al año 2050.
Para asegurar la solidez del proceso, la facilitación de estas mesas contará con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Las jornadas presenciales se llevarán a cabo en las principales ciudades del estado durante el mes de mayo, abordando temáticas específicas por región como en Los Mochis el 19 de mayo con la Mesa ‘Sinaloa Logistics Hub’, centrada en energía, logística e industria sostenible.
Guasave el 20 de mayo realizará la Mesa ‘Sinaloa Food Industry’, enfocada en la innovación agroindustrial y el futuro productivo de la alimentación.
Culiacán el 21 de mayo se llevará a cabo la Mesa ‘Sinaloa Smart Services’, donde se discutirán temas de tecnología, conocimiento y servicios especializados.
En Mazatlán el 22 de mayo se desarrollara Mesa ‘Sinaloa Health & Culture Hub’, orientada al turismo, salud, industria portuaria y experiencias de futuro.
El plan se fundamenta en la denominada cuádruple hélice, buscando una visión compartida entre el Gobierno, las empresas, la academia y la sociedad civil organizada.
Según Codesin, diseñar el futuro de la entidad requiere escuchar todas las voces para actuar con un propósito claro y dar continuidad a los proyectos de desarrollo.