$!Buscan coordinar acciones deportivas en las 17 sindicaturas de Culiacán

Con el objetivo de estructurar una agenda de trabajo conjunta para las comunidades rurales del municipio, autoridades del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDEC) sostuvieron un encuentro con síndicos municipales de Culiacán.
La reunión fue encabezada por el director general del IMDEC, José María Casanova Rodríguez; la secretaria de Bienestar municipal, Paola Sauceda Araiza, y el director de Enlace con Sindicaturas, Giovanni Beltrán.
Durante la sesión, los representantes de las sindicaturas expusieron las necesidades prioritarias en materia de equipamiento, infraestructura y programas de activación física orientados a la niñez y juventud de la zona rural.
“Para nosotros es fundamental trabajar de la mano con los síndicos municipales, porque son quienes conocen de cerca las necesidades de sus comunidades. Queremos sumar esfuerzos, establecer una coordinación efectiva y llevar más actividades, programas y oportunidades deportivas a cada rincón de nuestro municipio”, expresó Casanova Rodríguez.
Como resultado del acercamiento, los funcionarios y las autoridades locales acordaron la elaboración de un plan de acción coordinado para calendarizar jornadas recreativas, programas deportivos y dar seguimiento a los requerimientos específicos de cada comunidad en el municipio.