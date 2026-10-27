$!Buscan coordinar acciones deportivas en las 17 sindicaturas de Culiacán

Con el objetivo de estructurar una agenda de trabajo conjunta para las comunidades rurales del municipio, autoridades del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDEC) sostuvieron un encuentro con síndicos municipales de Culiacán.

La reunión fue encabezada por el director general del IMDEC, José María Casanova Rodríguez; la secretaria de Bienestar municipal, Paola Sauceda Araiza, y el director de Enlace con Sindicaturas, Giovanni Beltrán.

Durante la sesión, los representantes de las sindicaturas expusieron las necesidades prioritarias en materia de equipamiento, infraestructura y programas de activación física orientados a la niñez y juventud de la zona rural.