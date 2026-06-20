$!Buscan dar certeza jurídica a familias de la Bicentenario con programa ‘Papelito Habla’

El director del Inmuvi, Roberto Valle Leal, detalló que estas brigadas se realizan los sábados, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, buscando que los trámites administrativos sean más ágiles y se encuentren al alcance de la ciudadanía.

A través de esta iniciativa, más de 50 familias ya han recibido la asesoría necesaria para avanzar en el proceso de regularización de sus hogares y obtener sus escrituras.

Con el objetivo de garantizar la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes de la capital sinaloense, el Instituto Municipal de Vivienda continúa con la implementación de la jornada “Papelito Habla” en la colonia Bicentenario.

Actualmente, el instituto enfoca sus esfuerzos de manera especial en 106 familias de la Etapa 2 de la mencionada colonia, quienes se encuentran en la etapa idónea para formalizar su propiedad, aunque la invitación permanece abierta para todos los vecinos del sector que requieran orientación.

“Estamos buscando que estas personas puedan regularizar su situación jurídica, acceder a sus escrituras y contar con mayores beneficios para sus viviendas”, señaló Valle Leal.

Durante las jornadas, personal especializado del instituto brinda atención personalizada y acompañamiento legal, facilitando la tramitología que muchas veces resulta compleja para los ciudadanos.

Valle Leal destacó que, desde el inicio de las brigadas el sábado pasado, la respuesta de la gente ha sido positiva, sumando ya decenas de familias que buscan asegurar su patrimonio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Culiacán pretende que más familias puedan regularizar su situación inmobiliaria de forma oportuna y sin complicaciones futuras, eliminando las barreras que impiden el acceso a la legalidad de sus viviendas.

Para los ciudadanos interesados en obtener mayores detalles sobre los requisitos o el alcance del programa, el Inmuvi puso a disposición el número telefónico 667 716 5747, así como sus plataformas oficiales en redes sociales.