$!Buscan DIF Sinaloa proteger a niños jornaleros; capacita a trabajadoras sociales

DIF Sinaloa capacitó el 21 de octubre a trabajadoras sociales de campos agrícolas en Culiacán, Navolato, Eldorado, Guasave y Elota. La acción busca fortalecer la protección de niños y adolescentes jornaleros migrantes, mejorando su identificación y atención oportuna.

La estrategia del Sistema DIF Sinaloa refuerza conocimientos y capacidades del personal que atiende directamente a las familias jornaleras. El objetivo es mejorar el seguimiento de la población beneficiaria, así como contribuir a la prevención y desincorporación del trabajo infantil en el sector agrícola.

Para la temporada agrícola 2026-2027, el subprograma de Desincorporación de la Mano de Obra Infantil Jornalera contempla 35 unidades agrícolas y 58 campos en los municipios mencionados. Esto requiere una coordinación estrecha entre el Sistema DIF Sinaloa y las trabajadoras sociales responsables de acompañar a las familias en su movilidad.