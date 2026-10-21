Culiacán
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Capacitación

Buscan DIF Sinaloa proteger a niños jornaleros; capacita a trabajadoras sociales

La estrategia busca fortalecer la protección infantil migrante, mejorar la identificación y atención, y prevenir el trabajo en campos agrícolas
Noroeste/Redacción
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21/10/2026 15:52
21/10/2026 15:52

DIF Sinaloa capacitó el 21 de octubre a trabajadoras sociales de campos agrícolas en Culiacán, Navolato, Eldorado, Guasave y Elota. La acción busca fortalecer la protección de niños y adolescentes jornaleros migrantes, mejorando su identificación y atención oportuna.

La estrategia del Sistema DIF Sinaloa refuerza conocimientos y capacidades del personal que atiende directamente a las familias jornaleras. El objetivo es mejorar el seguimiento de la población beneficiaria, así como contribuir a la prevención y desincorporación del trabajo infantil en el sector agrícola.

Para la temporada agrícola 2026-2027, el subprograma de Desincorporación de la Mano de Obra Infantil Jornalera contempla 35 unidades agrícolas y 58 campos en los municipios mencionados. Esto requiere una coordinación estrecha entre el Sistema DIF Sinaloa y las trabajadoras sociales responsables de acompañar a las familias en su movilidad.

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Durante la capacitación se abordaron diversos temas, incluyendo los objetivos del subprograma y los criterios para identificar a niños y adolescentes que requieren atención. También se instruyó sobre la integración y actualización de padrones de beneficiarios, así como los procedimientos para la entrega de apoyos alimentarios y la documentación.

El Sistema DIF Sinaloa busca mejorar la operación del subprograma y consolidar acciones que coloquen en el centro el bienestar, la protección y el desarrollo integral de niños y adolescentes de las familias jornaleras agrícolas migrantes.

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Asimismo, la capacitación refuerza los mecanismos de seguimiento de las familias jornaleras agrícolas migrantes y la comunicación entre el personal de trabajo social y el Sistema DIF Sinaloa. Esto homologa criterios operativos y fortalece la coordinación institucional.

La participación de las trabajadoras sociales es fundamental para facilitar el acceso oportuno a los apoyos alimentarios y mantener actualizada la información de las personas beneficiarias. Su labor asegura la continuidad en la atención de niños y adolescentes, incluso durante los desplazamientos de sus familias entre las distintas zonas agrícolas.

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