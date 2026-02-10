$!Buscan estudiantes de Trabajo Social recomponer el tejido social en fraccionamiento Las Cerezos

Ante el debilitamiento del tejido social y el clima de inseguridad que se vive en la capital sinaloense, estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa pondrán en marcha un proyecto de intervención comunitaria en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Luz del Carmen Sánchez Páez, supervisora de la brigada, explicó que el proyecto denominado “Prácticas Comunitarias”, surge tras un diagnóstico realizado por su grupo de cuarto semestre, quienes detectaron que esta comunidad padece de una marginación, falta de servicios básicos y una nula cohesión entre sus habitantes.

“El proyecto nace, pues a partir de la no sé de la necesidad que hay ahorita actualmente en Culiacán por el clima de violencia y demás, que el tejido social está muy debilitado”, compartió Luz Sánchez.

También explicó que la elección de este sector se debió a que es una zona sin apoyo de instituciones, donde no existen redes de apoyo ni un sentido de pertenencia entre los vecinos.