$!Buscan estudiantes de Trabajo Social recomponer el tejido social en fraccionamiento Las Cerezos

Ante el debilitamiento del tejido social y el clima de inseguridad que se vive en la capital sinaloense, estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa pondrán en marcha un proyecto de intervención comunitaria en el fraccionamiento Las Cerezas, ubicado en la zona norte de la ciudad.
Luz del Carmen Sánchez Páez, supervisora de la brigada, explicó que el proyecto denominado “Prácticas Comunitarias”, surge tras un diagnóstico realizado por su grupo de cuarto semestre, quienes detectaron que esta comunidad padece de una marginación, falta de servicios básicos y una nula cohesión entre sus habitantes.
“El proyecto nace, pues a partir de la no sé de la necesidad que hay ahorita actualmente en Culiacán por el clima de violencia y demás, que el tejido social está muy debilitado”, compartió Luz Sánchez.
También explicó que la elección de este sector se debió a que es una zona sin apoyo de instituciones, donde no existen redes de apoyo ni un sentido de pertenencia entre los vecinos.
Una investigación previa arrojó datos significativos sobre la composición del asentamiento y señalaron que en el área de intervención habitan aproximadamente cuatro mil personas distribuidas en 521 casas y la demografía del sector destacó por ser mayoritariamente joven con la representación del 50 por ciento de adultos jóvenes, el 34.6 por ciento niños y el 15.4 por ciento adultos mayores.
Sin embargo, el acercamiento inicial no fue sencillo ya que Luisa Fernanda Luna Guerra, líder de la brigada, relató que la inseguridad que atraviesa Culiacán ha generado temor entre los residentes.
Tuvimos ciertos percances por la situación que está pasando ahorita en Culiacán. Muchas veces nos negaron la puerta, nos dijeron que no, tenían miedo a poderse expresar y nos rechazaban, señaló Luisa Luna.
José Efraín Martínez Ortiz, integrante de la brigada, subrayó que no se trata solo de llevar ayuda, sino de profesionalizar la intervención para que la gente aprenda a gestionar sus necesidades de manera independiente.
El plan de acción consta de 12 sesiones programadas todos los viernes de febrero a mayo y el objetivo principal es orientar a los habitantes para que se conviertan en gestores de sus propias soluciones ante problemas como el alumbrado público y el riesgo de desborde de un canal cercano.
El equipo de trabajo busca que al finalizar mayo, los habitantes de Las Cerezas dejen de sentirse rezagados y asuman un rol activo en la transformación de su entorno.
El equipo también está conformado por Josseline Ayala Nevárez, Martha Mejorado Aragón, Adilene Villa García, Amalia Guadalupe Vega Herrera, Blanca Beatriz García Coronel y Raquel Guadalupe Osorio Montero.
Entre las actividades planificadas se encuentran:
- Creación y capacitación de un comité vecinal.
- Talleres de salud financiera y orientación sexual enfocados a familias jóvenes.
- Jornadas de limpieza, creación de murales y torneos deportivos.
- Festivales de primavera y del Día del Niño para recaudar fondos.