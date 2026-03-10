$!Buscan fortalecer bienestar y economía local con el ‘Oasis Festival Consciente 2026’

Con el objetivo de fortalecer el bienestar y economía local, la capital sinaloense será sede del “Oasis Festival Consciente 2026”, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en las instalaciones del Jardín Botánico Culiacán.

Agustín Fong, organizador del evento, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el bienestar integral de los asistentes y, al mismo tiempo, impulsar la economía regional al ofrecer un escaparate para emprendedores y profesionales de diversas disciplinas enfocadas en la paz interior.

Las actividades están programadas de las 07:00 horas a las 14 horas, aunque para quienes deseen participar en la carrera, la cita es a las 06:00 horas.

El programa contempla experiencias simultáneas como yoga, pilates, movimiento funcional, respiración consciente, liberación somática, talleres íntimos, bazar con más de 50 marcas locales, área de comida saludable, zona infantil y presentaciones artísticas.