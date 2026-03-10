$!Buscan fortalecer bienestar y economía local con el ‘Oasis Festival Consciente 2026’

Con el objetivo de fortalecer el bienestar y economía local, la capital sinaloense será sede del “Oasis Festival Consciente 2026”, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en las instalaciones del Jardín Botánico Culiacán.
Agustín Fong, organizador del evento, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el bienestar integral de los asistentes y, al mismo tiempo, impulsar la economía regional al ofrecer un escaparate para emprendedores y profesionales de diversas disciplinas enfocadas en la paz interior.
Las actividades están programadas de las 07:00 horas a las 14 horas, aunque para quienes deseen participar en la carrera, la cita es a las 06:00 horas.
El programa contempla experiencias simultáneas como yoga, pilates, movimiento funcional, respiración consciente, liberación somática, talleres íntimos, bazar con más de 50 marcas locales, área de comida saludable, zona infantil y presentaciones artísticas.
Además de la oferta de bienestar, el evento contará con un bazar con más de 50 marcas locales, un área de comida saludable y una zona infantil diseñada para el disfrute de las familias.
De acuerdo con la organización, existen dos modalidades para ingresar al evento que son la entrada general con un costo de 20 pesos que incluye acceso al Jardín Botánico, la cual permite visitar el bazar y presenciar los espectáculos artísticos y el carnet que permite la participación en la mayoría de las actividades programadas.
El carnet en fase de pronto pago, tiene un costo de 188 pesos por día o 333 pesos por el fin de semana y posteriormente, los precios serán de hasta 333 pesos por día y 555 pesos por ambos días.
Por otro lado, los talleres especializados tendrán un costo adicional de 108 pesos y contarán con un cupo limitado de 20 personas por sesión.
Los participantes podrán disfrutar de meditaciones guiadas y danza somática, danza africana, entrenamiento funcional, running, ceremonias grupales de cacao y círculos de mujeres y hombres, impartidos por profesionales con amplia trayectoria.
Toda la información la puedes encontrar en https://FestivalOasis2026.eventbrite.com.mx y en las redes sociales @oasisfestivalcln.