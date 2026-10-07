Buscan fortalecer en Sinaloa manufactura con más proveedores locales y tecnología

El Gobierno de Sinaloa y representantes del sector industrial plantearon construir una agenda conjunta para fortalecer la manufactura en el estado, a partir de retos relacionados con el desarrollo empresarial, financiamiento, incorporación de tecnología y formación de capital humano.

Durante una reunión con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, conoció el análisis “Manufactura Sinaloa: de la evidencia a los acuerdos”.

El documento identifica oportunidades para fortalecer la actividad manufacturera y plantea una mayor integración de proveedores locales a las cadenas de valor, así como facilitar el acceso a financiamiento e impulsar la incorporación de nuevas tecnologías.

También propone fortalecer la vinculación entre universidades y empresas y establecer estrategias diferenciadas de acuerdo con las vocaciones productivas de las distintas regiones de Sinaloa.

Aguerrebere Espitia señaló que es necesario trabajar de manera coordinada con el sector empresarial para atender los desafíos que enfrenta la industria y construir acciones acordes con las características productivas de cada región.

El análisis fue elaborado con información de los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de aportaciones de representantes de Canacintra y empresarios relacionados con la actividad manufacturera.

Entre los participantes estuvieron José Miguel Loredo López, comisionado presidente de Manufacturas de CORE 33; Julio César Silvas, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas; Carlos Ordorica Urías, presidente de Canacintra Guasave; Luis Arturo Gaxiola, presidente de Canacintra Culiacán, y Wendy Hernández, subsecretaria de Fomento Económico, además de empresarios del sector manufacturero.