CULIACÁN._ Más de 8 mil mujeres han sido beneficiadas en Culiacán con el programa “Red de Mujeres Emprendedoras por el Bienestar”, mediante el cual reciben capacitación, financiamiento y acompañamiento para desarrollar sus propios negocios y avanzar hacia la independencia económica.

Janet Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico municipal, explicó que esta estrategia busca contribuir a combatir la violencia económica al brindar herramientas para que las mujeres puedan generar ingresos propios y fortalecer su autonomía financiera.

Durante el foro “Red Emprende Mujer, historias reales y aprendizaje compartido”, realizado como parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, la funcionaria municipal señaló que el programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y está dirigido principalmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Detalló que los apoyos comienzan con cursos de capacitación en distintos oficios, como estética, corte de cabello, cocina y decoración de fiestas, dirigidos a mujeres sin experiencia laboral o que buscan incorporarse a una actividad económica.

Además de la capacitación y el financiamiento, las participantes reciben orientación para realizar trámites, diseñar y registrar sus marcas, así como comercializar sus productos mediante plataformas digitales.