Buscan instalar módulo de tarjeta inteligente para camiones en la UAS

La Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa analiza instalar un módulo de atención para la tarjeta inteligente dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el objetivo de facilitar el trámite a los estudiantes y reducir la concentración de usuarios en los puntos habilitados por Gobierno del Estado.

Marcos Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes, informó que mantienen conversaciones con el Vicerrector de la UAS, Wenseslao Plata Rocha, para concretar la instalación del módulo una vez que concluyan las festividades de septiembre.

Explicó que la propuesta permitiría acercar el trámite directamente a la comunidad universitaria y desfogar la atención que actualmente se concentra en las instalaciones de Gobierno del Estado.

“Estamos en pláticas con el vicerrector Wenseslao (Plata Rocha) atendiendo una solicitud de ver la posibilidad, hoy que pasen las festividades, de poner un módulo universitario”, señaló.

Como parte de las medidas para evitar que los estudiantes pierdan el beneficio del transporte subsidiado, la dependencia amplió hasta el 15 de octubre la vigencia de las tarjetas inteligentes correspondientes al ciclo anterior.

Osuna Moreno aseguró que los concesionarios ya fueron informados de esta disposición y que los validadores de las unidades están programados para reconocer las tarjetas durante el periodo de tolerancia.

“Para que ningún estudiante se quede sin el beneficio”, indicó.

La Dirección de Vialidad y Transportes también amplió los horarios para realizar el trámite, de manera que los estudiantes pueden acudir los sábados de 8:00 a 13:00 horas.

Actualmente se han entregado alrededor de 24 mil tarjetas correspondientes al nuevo ciclo escolar. Sin embargo, la dependencia estima que el número de beneficiarios aumentará a aproximadamente 140 mil estudiantes, debido a la ampliación de la matrícula.

Durante el ciclo anterior fueron entregadas alrededor de 132 mil tarjetas.

Osuna Moreno reconoció que al inicio del ciclo escolar se recibieron alrededor de seis quejas relacionadas principalmente con la validación de las tarjetas.

Explicó que algunas instituciones educativas iniciaron actividades antes de lo previsto en el convenio establecido para el funcionamiento del programa, por lo que los validadores todavía no reconocían las tarjetas de esos estudiantes.

Esa situación ya fue subsanada, dijo, y actualmente el 100 por ciento de los validadores se encuentra funcionando.

Aseguró además que algunos concesionarios fueron sancionados debido a que no acudieron a realizar oportunamente las modificaciones necesarias en los validadores de sus unidades.

Destacó que para el funcionamiento del programa resulta fundamental la participación de los concesionarios, propietarios de camiones y operadores.

“Vale la pena mencionar que el gran aliado son los concesionarios, los propietarios de los camiones, los chóferes”, expresó.

La dependencia mantiene además canales de atención para que los usuarios reporten problemas relacionados con el servicio o con la aplicación del beneficio de transporte.

Señaló que cuentan con un número de WhatsApp disponible las 24 horas, el 667 421 0594, mediante el cual reciben denuncias y posteriormente informan al usuario sobre el resultado de la atención.

La eventual instalación de un módulo dentro de la UAS se sumaría a estas medidas, con la intención de acercar el trámite a los estudiantes y disminuir la saturación de los puntos de atención estatales.