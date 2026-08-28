$!Buscan integrar Consejo Ciudadano para decidir sobre el Parque Ecológico Culiacán

Las personas que utilizan de manera cotidiana el Parque Ecológico Culiacán podrán participar en las decisiones relacionadas con el cuidado, mejoramiento y uso del espacio, a través de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana.

La Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa presentó este viernes la convocatoria para integrar el Consejo, que estará conformado por 18 ciudadanos: nueve titulares y nueve suplentes.

La intención es que estén representados los distintos grupos que utilizan el parque, entre ellos vecinos, corredores, ciclistas, patinadores, dueños de mascotas, adultos mayores, familias, estudiantes, colectivos y integrantes de la academia.

Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, señaló que el parque es utilizado por personas con necesidades y formas distintas de vivir el espacio, por lo que consideró importante que esas voces tengan un mecanismo para participar.

“Los espacios públicos como el Parque Ecológico Culiacán son espacios vivos, no solamente por la naturaleza que resalta en ellos, sino también por las personas”, expresó.

Explicó que el Consejo busca convertirse en un mecanismo permanente de participación y no solamente en un ejercicio aislado, con la finalidad de generar acuerdos entre los usuarios y las instituciones involucradas.