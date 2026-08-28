$!Buscan integrar Consejo Ciudadano para decidir sobre el Parque Ecológico Culiacán

Las personas que utilizan de manera cotidiana el Parque Ecológico Culiacán podrán participar en las decisiones relacionadas con el cuidado, mejoramiento y uso del espacio, a través de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana.
La Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa presentó este viernes la convocatoria para integrar el Consejo, que estará conformado por 18 ciudadanos: nueve titulares y nueve suplentes.
La intención es que estén representados los distintos grupos que utilizan el parque, entre ellos vecinos, corredores, ciclistas, patinadores, dueños de mascotas, adultos mayores, familias, estudiantes, colectivos y integrantes de la academia.
Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, señaló que el parque es utilizado por personas con necesidades y formas distintas de vivir el espacio, por lo que consideró importante que esas voces tengan un mecanismo para participar.
“Los espacios públicos como el Parque Ecológico Culiacán son espacios vivos, no solamente por la naturaleza que resalta en ellos, sino también por las personas”, expresó.
Explicó que el Consejo busca convertirse en un mecanismo permanente de participación y no solamente en un ejercicio aislado, con la finalidad de generar acuerdos entre los usuarios y las instituciones involucradas.
La directora del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Simei Cebreros Raygoza, coincidió en que quienes utilizan los espacios públicos son quienes pueden identificar parte de las necesidades y problemas que existen en ellos.
“Cada persona vive este espacio de una manera distinta y cada una de ellas tiene una experiencia y una necesidad diferente”, dijo.
La convocatoria establece que las personas interesadas deberán ser residentes de Culiacán y miembros activos de alguno de los grupos de usuarios del parque o del propio espacio.
No existe un límite de edad para participar. La postulación deberá hacerse mediante una carta enviada al correo: dochoa@sociedadbotanica.org, dentro del periodo comprendido entre el 28 de agosto y el 25 de septiembre de 2026.
El 28 de septiembre se realizará la revisión de los expedientes y el 30 de septiembre se notificarán los resultados. La instalación formal del Consejo está prevista para el 2 de octubre.
La participación será honorífica.
En el proceso también participan la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Parques Alegres, la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Culiacán y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
De acuerdo con la Sociedad Botánica, el Parque Ecológico Culiacán recibe alrededor de 600 mil usuarios al año provenientes de 52 colonias, por lo que el objetivo es que la integración del Consejo refleje la diversidad de personas que utilizan el espacio.