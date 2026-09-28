Buscan involucrar a familias en estrategia para atender emociones de estudiantes

Con el objetivo de involucrar a madres, padres y personas cuidadoras en el bienestar emocional de estudiantes, la Secretaría de Educación Pública y Cultura inició en Culiacán las Asambleas Informativas de la estrategia “El ABC de las Emociones”.

El arranque se realizó en la Secundaria Estatal “Profa. Lucila Achoy Guzmán”, ubicada en Campo El Diez, donde la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que el desempeño académico de los estudiantes requiere tanto una educación de calidad como el respaldo de sus familias.

“Y para poder que sus hijas y sus hijos tengan éxito, necesitan dos cosas elementales: primero, que reciban educación de calidad en un plantel educativo como este (...) pero también requerimos del amor y del respaldo de su familia”, expresó.

La funcionaria señaló que las redes de apoyo de los adolescentes no se limitan a madres y padres, sino que también pueden estar conformadas por abuelos, hermanos y otras personas responsables de su cuidado.

Explicó que la estrategia busca trabajar de manera coordinada con las familias y las comunidades educativas, al considerar que las situaciones emocionales que viven los estudiantes pueden reflejarse en las aulas e incidir en su concentración y rendimiento escolar.

“El ABC de las Emociones” contempla actividades pedagógicas con estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, además de asambleas informativas y formativas dirigidas a tutores.

Como parte de la estrategia, la SEPyC distribuyó el manual “Orientaciones para Madres, Padres y Personas Cuidadoras”, diseñado para ayudar a identificar cambios de conducta y posibles situaciones de alerta en adolescentes.

En los casos que requieran atención especializada, los planteles podrán contar con respaldo psicológico de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conasama).

Durante el arranque en Campo El Diez, personal de la Secundaria “Lucila Achoy Guzmán” realizó las primeras dinámicas y actividades prácticas del manual con las madres, padres y tutores asistentes.