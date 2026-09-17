Buscan llevar cultura de paz a más de 10 mil estudiantes de preparatoria de Culiacán

Más de 10 mil estudiantes de preparatoria en Culiacán serán incorporados durante el ciclo escolar 2026-2027 al programa “Liderar para Transformar”, una iniciativa de SUMA Sociedad Unida IAP que busca que los propios jóvenes identifiquen problemáticas de su entorno y participen en acciones para transformarlo.

El proyecto piloto se desarrollará en 15 comunidades educativas de nueve planteles de educación media superior distribuidos en las zonas norte, sur y centro de la ciudad.

De acuerdo con la organización, la intervención contempla alcanzar a 10 mil 302 jóvenes de instituciones como CECyTE, CETIS, CBTIS, COBAES, CONALEP y preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El programa inicia con “Prepárate para la Paz”, una charla dirigida a toda la comunidad estudiantil en la que se abordan valores, derechos humanos, participación ciudadana y habilidades de liderazgo positivo.

Posteriormente, algunos estudiantes podrán postularse para participar en el taller “Líderes de Paz”, en el que deberán identificar problemas de sus comunidades y plantear alternativas para atenderlos.

La primera etapa, denominada “Radar de Paz”, consiste en detectar problemáticas comunitarias y reconocer fortalezas individuales y colectivas. Después, en “De la Idea a la Acción”, los jóvenes analizarán las necesidades identificadas y elaborarán propuestas y un plan de trabajo con una duración de seis meses.

La tercera etapa, “Paz en Acción”, contempla la ejecución de esas propuestas mediante acciones que involucren a otros integrantes de la comunidad y la incorporación de aliados.

Finalmente, “Proyecta tu Paz” busca que los participantes compartan los resultados obtenidos y hagan visible el impacto de sus proyectos.

Como parte de la intervención también se contempla “Murales x la Paz”, una actividad de arte urbano en la que estudiantes trabajarán de manera colaborativa con la mentoría de artistas profesionales para plasmar mediante dibujos y frases lo que significa la paz en sus vidas.

El proyecto se realiza con la colaboración de autoridades educativas y de los distintos subsistemas de educación media superior.

Los planteles contemplados son CECyTE Culiacán Loma de Rodriguera, CECyTE Culiacán Ciudad Educadora, CETIS 107, CBTIS 224, COBAES 24, COBAES 26, CONALEP 3 Culiacán y las preparatorias Rafael Buelna Tenorio y Augusto César Sandino de la UAS, considerando turnos matutinos y vespertinos.

SUMA Sociedad Unida IAP señala que esta intervención se suma al trabajo que realizará durante el mismo ciclo escolar con más de 27 mil estudiantes de secundaria, por lo que proyecta alcanzar a más de 37 mil jóvenes de educación básica y media superior mediante sus programas de cultura de paz.