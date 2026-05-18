$!Buscan mejorar trato a víctimas e imputados: CEDH capacita a personal de la UMECA

Con el objetivo de fortalecer el respeto a las garantías individuales dentro del sistema de seguridad pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa impartió una jornada de capacitación a personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

La instrucción, titulada “Técnicas para una Sana Convivencia”, estuvo dirigida específicamente a los integrantes de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Provisional del Proceso.

Esta área es considerada clave, ya que sus servidores públicos mantienen un contacto directo y constante tanto con personas imputadas como con víctimas.