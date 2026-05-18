$!Buscan mejorar trato a víctimas e imputados: CEDH capacita a personal de la UMECA

Con el objetivo de fortalecer el respeto a las garantías individuales dentro del sistema de seguridad pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa impartió una jornada de capacitación a personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
La instrucción, titulada “Técnicas para una Sana Convivencia”, estuvo dirigida específicamente a los integrantes de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Provisional del Proceso.
Esta área es considerada clave, ya que sus servidores públicos mantienen un contacto directo y constante tanto con personas imputadas como con víctimas.
De acuerdo con los Promotores Ejecutivos de la CEDH, estos cursos buscan dotar a los funcionarios de herramientas para convivir armónicamente en diversos entornos, desde el laboral hasta el familiar y social, siempre bajo un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos.
Se destacó que este tipo de formación no solo beneficia el ambiente interno y la productividad de la unidad, sino que impacta directamente en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos involucrados en procesos legales.
Por su parte, Teresita de Jesús Sepúlveda Rodríguez, directora de la UMECA, informó que en esta ocasión fueron 25 las personas capacitadas.
La funcionaria subrayó la relevancia de que el personal se mantenga en actualización constante, asegurando que el trato hacia imputados y víctimas se realice siempre con apego a la ley y a la dignidad humana.