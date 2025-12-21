Culiacán
|
Atracción

Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán

En un ambiente de convivencia familiar y gran afluencia, niñas y niños propusieron nombres para los dos nuevos ejemplares bebés del recinto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/12/2025 19:13
21/12/2025 19:13

Con el objetivo de integrar a la ciudadanía en el cuidado y la identidad de la fauna local, el Zoológico de Culiacán se convirtió este fin de semana en el escenario de una creativa jornada donde las niñas y niños de la capital sinaloense propusieron los nombres para los dos nuevos capibaras bebés.

Desde las 10:00 horas del pasado 21 de diciembre, las familias culiacanenses se dieron cita en el recinto para participar en una dinámica gratuita que registró una importante afluencia de visitantes y el proceso consistió en que los menores redactaron sus propuestas y las depositaron en urnas especiales instaladas junto al hábitat de estos ejemplares.

  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán

Tras recopilar las propuestas más repetidas durante el fin de semana, la dinámica pasará a una segunda fase a partir de este lunes 22 de diciembre, a través de las redes sociales oficiales del Zoológico, la ciudadanía podrá votar por sus nombres favoritos para definir finalmente cómo se llamarán los nuevos animales del parque.

  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán
  • $!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán

Más allá de la votación, la jornada dominical ofreció un abanico de actividades educativas y recreativas, los niños y niñas pintaron animalitos, jugaron a ser veterinarios, alimentaron a algunos ejemplares, recorrieron el parque a bordo del trenecito y se tomaron la foto del recuerdo, disfrutando de un día lleno de alegría, aprendizaje y diversión.

Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Culiacán y el propio Zoológico de Culiacán, instituciones que buscan consolidar estos espacios como centros de encuentro familiar y educación ambiental y según los organizadores, este tipo de eventos permiten que las nuevas generaciones no solo se diviertan, sino que creen recuerdos inolvidables mientras aprenden sobre el cuidado de las distintas especies que habitan en el zoológico.

#Zoológico de Culiacán
#Atracción
#Capibaras
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube