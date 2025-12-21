$!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán

Con el objetivo de integrar a la ciudadanía en el cuidado y la identidad de la fauna local, el Zoológico de Culiacán se convirtió este fin de semana en el escenario de una creativa jornada donde las niñas y niños de la capital sinaloense propusieron los nombres para los dos nuevos capibaras bebés.
Desde las 10:00 horas del pasado 21 de diciembre, las familias culiacanenses se dieron cita en el recinto para participar en una dinámica gratuita que registró una importante afluencia de visitantes y el proceso consistió en que los menores redactaron sus propuestas y las depositaron en urnas especiales instaladas junto al hábitat de estos ejemplares.
Tras recopilar las propuestas más repetidas durante el fin de semana, la dinámica pasará a una segunda fase a partir de este lunes 22 de diciembre, a través de las redes sociales oficiales del Zoológico, la ciudadanía podrá votar por sus nombres favoritos para definir finalmente cómo se llamarán los nuevos animales del parque.
Más allá de la votación, la jornada dominical ofreció un abanico de actividades educativas y recreativas, los niños y niñas pintaron animalitos, jugaron a ser veterinarios, alimentaron a algunos ejemplares, recorrieron el parque a bordo del trenecito y se tomaron la foto del recuerdo, disfrutando de un día lleno de alegría, aprendizaje y diversión.
Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Culiacán y el propio Zoológico de Culiacán, instituciones que buscan consolidar estos espacios como centros de encuentro familiar y educación ambiental y según los organizadores, este tipo de eventos permiten que las nuevas generaciones no solo se diviertan, sino que creen recuerdos inolvidables mientras aprenden sobre el cuidado de las distintas especies que habitan en el zoológico.