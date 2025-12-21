$!Buscan nombre para los nuevos capibaras y niños de Culiacán participan en dinámica del Zoológico de Culiacán

Con el objetivo de integrar a la ciudadanía en el cuidado y la identidad de la fauna local, el Zoológico de Culiacán se convirtió este fin de semana en el escenario de una creativa jornada donde las niñas y niños de la capital sinaloense propusieron los nombres para los dos nuevos capibaras bebés.

Desde las 10:00 horas del pasado 21 de diciembre, las familias culiacanenses se dieron cita en el recinto para participar en una dinámica gratuita que registró una importante afluencia de visitantes y el proceso consistió en que los menores redactaron sus propuestas y las depositaron en urnas especiales instaladas junto al hábitat de estos ejemplares.