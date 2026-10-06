Buscan nuevas voces ciudadanas que integren el CESP, para vigilar seguridad en Sinaloa

Organizaciones de la sociedad civil tienen hasta este viernes 9 de octubre para postular perfiles que representen a la ciudadanía en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

La convocatoria busca renovar la participación social en este órgano encargado de observar y dar seguimiento a las políticas de seguridad en Sinaloa.

Podrán ser propuestos ciudadanos mayores de 30 años, con conocimientos en seguridad pública, reconocida capacidad y probidad, así como prestigio y solvencia moral.

El cargo será honorífico. Quienes sean designados no recibirán sueldo, honorarios, viáticos ni prestaciones.

Las propuestas deberán ser presentadas por una organización y acompañarse de una exposición de motivos, acta de nacimiento, identificación oficial, semblanza curricular y datos de contacto.

También deberá entregarse un escrito bajo protesta de decir verdad sobre el cumplimiento de los requisitos.

Las propuestas se recibirán hasta el viernes 9 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas, en las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la carretera Culiacán-Navolato, kilómetro 12.5, en Bachigualato.

También podrán enviarse al correo: sesesp@sinaloa.gob.mx.

La convocatoria establece que la designación de los representantes deberá realizarse bajo el principio de paridad de género.

El llamado ocurre mientras el CESP arrastra una ausencia de sesiones desde febrero de 2024, pese a la crisis de seguridad que existe desde entonces, y con una integración ciudadana cuyo periodo concluyó en diciembre de 2025.

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP, ha señalado que la renovación debería abrir espacio a sectores afectados directamente por la violencia, entre ellos colectivos de madres buscadoras.

Las propuestas serán revisadas y validadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien integrará el listado de los perfiles que cumplan con los requisitos establecidos.

Una vez validada la documentación, los perfiles serán remitidos a la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, quien es presidenta del CESP y tendrá a su cargo la designación de los representantes de la sociedad bajo el principio de paridad de género.

Las personas propuestas deberán:

- Ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos.

- Ser mayores de 30 años al momento de la designación.

- Tener reconocida capacidad y probidad, además de conocimientos en materia de seguridad pública.

- No haber sido sentenciadas por delito doloso ni inhabilitadas como servidoras o servidores públicos.

- Ser de reconocido prestigio y gozar de alta estimación y solvencia moral.

Documentación necesaria

Las organizaciones deberán presentar:

- Escrito de propuesta formal suscrito por la organización postulante, con exposición de motivos.

- Acta de nacimiento.

- Identificación oficial vigente.

- Semblanza curricular y datos de contacto.

- Escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste que se cumplen los requisitos y que los documentos presentados son fidedignos.