$!Buscan prevenir accidentes en Culiacán; llaman a reportar alcantarillas en mal estado

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población ante la llegada de la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Culiacán lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para reportar alcantarillas y registros que se encuentren sin tapa, dañados o colapsados.
La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, subrayó que estas infraestructuras en mal estado representan un peligro crítico para peatones, ciclistas y automovilistas.
“Queremos pedirle a la ciudadanía que así como nos reportan fallas en alumbrado público, baches, poda de árboles o recolección de basura, también nos hagan de conocimiento las alcantarillas destapadas o en malas condiciones para que como autoridad podamos actuar de manera preventiva”, expresó Ramos Villarreal.
El riesgo se intensifica cuando las precipitaciones cubren las vialidades, ya que el agua impide ver los huecos, convirtiéndolos en trampas potencialmente mortales.
Ramos Villarreal lamentó que el robo de tapas de alcantarilla siga siendo una práctica frecuente en la ciudad, lo que vulnera la seguridad de todos los habitantes.
Ante esta situación, destacó que la campaña preventiva se trabaja de manera coordinada con el Consejo Municipal de Protección Civil para actuar antes de que se registren lluvias de mayor intensidad.
“Si nos esperamos a que lleguen las aguas, ya no vamos a tener visibilidad de si hay o no una alcantarilla destapada, y lo que buscamos es prevenir este tipo de situaciones”, puntualizó.
Para agilizar la atención de estos puntos de riesgo, el Gobierno Municipal puso a disposición de los culiacanenses una línea directa de atención.
Se invita a la ciudadanía a colaborar enviando vía WhatsApp al 667 331 13 30 fotografía del desperfecto y ubicación exacta.
Con estas acciones, se busca que el personal operativo pueda intervenir de manera oportuna y evitar incidentes que lamentar durante los próximos meses.