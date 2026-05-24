$!Buscan prevenir accidentes en Culiacán; llaman a reportar alcantarillas en mal estado

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población ante la llegada de la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Culiacán lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para reportar alcantarillas y registros que se encuentren sin tapa, dañados o colapsados. La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, subrayó que estas infraestructuras en mal estado representan un peligro crítico para peatones, ciclistas y automovilistas.

“Queremos pedirle a la ciudadanía que así como nos reportan fallas en alumbrado público, baches, poda de árboles o recolección de basura, también nos hagan de conocimiento las alcantarillas destapadas o en malas condiciones para que como autoridad podamos actuar de manera preventiva”, expresó Ramos Villarreal. El riesgo se intensifica cuando las precipitaciones cubren las vialidades, ya que el agua impide ver los huecos, convirtiéndolos en trampas potencialmente mortales. Ramos Villarreal lamentó que el robo de tapas de alcantarilla siga siendo una práctica frecuente en la ciudad, lo que vulnera la seguridad de todos los habitantes.