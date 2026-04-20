$!Buscan prevenir la violencia familiar con teatro guiñol en escuelas de Eldorado

Con el objetivo de fomentar la prevención desde la educación básica, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Ford 38 fue sede de la presentación de la obra de teatro guiñol “Mi casa, mi refugio”, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad en el entorno familiar en Eldorado, Sinaloa. La puesta en escena, presentada por el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, aborda de manera lúdica y sensible situaciones cotidianas para que las niñas y niños aprendan a identificar conductas que representan violencia. A través de los personajes, se fomenta la reflexión sobre el respeto, la convivencia sana tanto en el hogar como en las aulas. La Secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, subrayó que el uso del arte es una herramienta clave para transmitir mensajes preventivos a las infancias de Sinaloa.





“Desde la Secretaría de las Mujeres, creemos en el profundo poder transformador que tiene el arte, así que a través de una obra de teatro guiñol poder llevar mensajes a nuestras niñas y niños, es un objetivo que tenemos de manera conjunta a través de Cepavif, y de nuestro gran equipo, que en esta obra participan Isabel López, la licenciada Angélica Castañeda, y también estuvo presente Ana Cecilia Burgos, pues estamos muy contentas de seguir haciendo equipo y llevar estos mensajes tan necesarios para nuestras infancias”, indicó Chiquete Elizalde. En representación del Alcalde Faustino Torres Núñez, el secretario del Ayuntamiento, Martín Noriega Salazar, agradeció a Semujeres y Cepavif por acercar estos programas a la comunidad de El Higueral. “Les agradecemos, ojalá tengan el tiempo suficiente para llevarlo a todas las escuelas primarias del municipio y llevar este mensaje”, apuntó Noriega Salazar.