Buscan prohibir la venta libre de misoprostol, medicamento utilizado para interrumpir el embarazo

CULIACÁN._ El Diputado local Luis Javier de la Rocha Zazueta, perteneciente al grupo parlamentario del PRI, anunció la presentación de una iniciativa de ley con la que se busca prohibir la venta libre de misoprostol.

El misoprostol es un medicamento para el tratamiento de úlceras gástricas, pero también se ha utilizado como auxiliar para los procedimientos de interrupción del embarazo.

“Se trata prácticamente de controlar el tratamiento a quien tenga esta enfermedad y que la receta médica sea obligatoria para adquirir ese tipo de productos”, resumió el legislador.

Esta gestión se incluirán sanciones para quienes vendan el medicamento sin prescripción médica, detalló.

La iniciativa surgió por la inquietud de un grupo de ciudadanos que se acercaron al Poder Legislativo, explicó De la Rocha Zazueta.

El ginecólogo Juan Carlos Balcázar Rodríguez externó su preocupación en torno a la venta libre de misoprostol, pues en ocasiones este es utilizado sin la presencia de un profesional de la salud, lo que propicia complicaciones en la interrupción del embarazo.

“Esta iniciativa surge en base a la preocupación, no solamente del gremio médico sino de la sociedad, por la venta indiscriminada y libre de un medicamento que se utiliza para provocar abortos. No solamente se utiliza de manera irresponsable al no tenerse una supervisión médica, sino a dosis que están por encima de lo que marca la misma bibliografía médica. Dan cinco veces más la dosis, provocando hemorragias importantes”, mencionó Balcázar Rodríguez.

“La iniciativa marca que este medicamento sea, no solamente vendido con una receta, que sea administrado bajo una supervisión médica hospitalaria para evitar los riesgos en la mujer”.

Ana Laura Hernández Meijueiro, líder de la asociación civil Vía Familia, responsabilizó a los colectivos feministas de popularizar el uso del misoprostol como elemento principal en la interrupción del embarazo.

“Son organizaciones feministas las que lo están promoviendo, que se hacen llamar acompañantes de las niñas que van a abortar, y quienes les van diciendo cuántas pastillas, en qué momento ingerirlas e incluso en qué momento correr al hospital”, acusó.

“Lamentablemente son organizaciones de mujeres que no se dan cuenta del grave daño físico que están causando. Lamentablemente ellas son las que lo consiguen, no sé si a través del mercado negro”.

Señaló que esta iniciativa corresponde a una agenda legislativa que prioriza a las mujeres.

“Esta iniciativa me parecía urgente, no solo por el impacto que tiene el misoprostol en los niños por nacer, sino en las mujeres. Creo que por primera vez se ha estado volteando a ver integralmente a la mujer”, dijo.

“Sabemos que es indiscriminado el uso de este medicamento y que por lo tanto tiene serios efectos en la mujer”.