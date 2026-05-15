$!Buscan proyectar la identidad de Culiacán a través del cine joven

Con el objetivo de abrir nuevos espacios de expresión y fomentar la creatividad entre la juventud sinaloense, el Instituto Municipal de la Juventud presentó de manera oficial la convocatoria para el concurso de cortometraje ‘#MiCuliacánEnCorto’. En rueda de prensa celebrada en Citicinemas Isla Musala, Beatriz Adriana Cárdenas Belmar, directora del IMJU, destacó que esta iniciativa busca que las y los jóvenes utilicen las herramientas audiovisuales para contar historias que reflejen la identidad, la historia y la riqueza de la capital sinaloense.

“Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el talento juvenil, fomentar la creatividad y brindar un espacio para que las y los jóvenes puedan expresarse a través del lenguaje audiovisual, la identidad, la cultura, la historia y la riqueza de nuestro municipio”, expresó Cárdenas Belmar. La convocatoria invita a plasmar la esencia de la ciudad a través de siete ejes temáticos que abarcan diversas realidades del Municipio.