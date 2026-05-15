$!Buscan proyectar la identidad de Culiacán a través del cine joven

Con el objetivo de abrir nuevos espacios de expresión y fomentar la creatividad entre la juventud sinaloense, el Instituto Municipal de la Juventud presentó de manera oficial la convocatoria para el concurso de cortometraje ‘#MiCuliacánEnCorto’.
En rueda de prensa celebrada en Citicinemas Isla Musala, Beatriz Adriana Cárdenas Belmar, directora del IMJU, destacó que esta iniciativa busca que las y los jóvenes utilicen las herramientas audiovisuales para contar historias que reflejen la identidad, la historia y la riqueza de la capital sinaloense.
“Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el talento juvenil, fomentar la creatividad y brindar un espacio para que las y los jóvenes puedan expresarse a través del lenguaje audiovisual, la identidad, la cultura, la historia y la riqueza de nuestro municipio”, expresó Cárdenas Belmar.
La convocatoria invita a plasmar la esencia de la ciudad a través de siete ejes temáticos que abarcan diversas realidades del Municipio.
Estos ejes son el Modo Joven, sobre la vida de la juventud; Talento Local, enfocado en el potencial creativo; Ritmo y Calle, para expresiones urbanas; Conectados, sobre la relación con el entorno; Mi Culiacán, centrado en tradiciones y gastronomía; Futuro Verde, para movilidad sustentable; e Ideas que Despegan, sobre el espíritu emprendedor.
Cárdenas Belmar puntualizó que los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, con una duración mínima de 3 minutos y un máximo de 8 minutos.
Además, se especificó que las obras no deben haber participado en certámenes previos para poder concursar.
La invitación está abierta tanto para jóvenes experimentados como para aficionados al cine y la fotografía que deseen capturar la esencia de Culiacán.
Las bases detalladas para participar en “#MiCuliacánEnCorto” ya están disponibles en las redes sociales oficiales del IMJU Culiacán, así como en las plataformas de Kuroda y Citicinemas.