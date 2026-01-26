$!Buscan proyectar talento sinaloense en la industria del gaming con el ‘Global Game Jam 2026’

Con el objetivo de proyectar el talento local y posicionar al estado en la industria tecnológica global, se inauguró oficialmente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, el evento ‘Global Game Jam 2026’.
José Eduardo Chaides Núñez, organizador del evento, señaló que las actividades relacionadas a los videojuegos que son la programación y el desarrollo de videojuegos se estarían realizando de forma simultánea en diversas sedes alrededor del mundo, reuniendo a jóvenes y emprendedores.
“Queremos demostrarle a los jóvenes que pueden desarrollar estas tecnologías, este tipo de industrias pueden existir aquí”, señaló Chaides Núñez.
También explicó que el objetivo primordial no es la competencia, sino el aprendizaje colaborativo, ya que la jornada contará con talleres especializados en Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes.
Otros talleres que se impartirán son relacionados a la criptomonedas, el control de calidad con la participación de una experta que colabora en el juego Fortnite y modelos de negocio dentro de la industria del gaming.
El cuarto piso del edificio ubicado en el Parque de Emprendimiento e Innovación Sinaloa es el escenario donde, del 26 al 30 de enero, los participantes trabajarán en proyectos basados en los videojuegos a nivel mundial.
Durante la presentación del evento, María Georgina Patrón Camacho, líder de emprendimiento del Campus Sinaloa, destacó que esta iniciativa nace de la misma comunidad y busca fomentar la creación de nuevas ideas y soluciones tecnológicas.
Por su parte, Jorge Antonio Gutiérrez Espinoza, director de la Escuela de Ingeniería, recordó la evolución de la industria desde las primeras consolas de los años 70 hasta la actual integración de la Inteligencia Artificial y la realidad virtual.
“Hoy en día esta industria es una actividad compleja, organizada y profesional”, compartió Gutiérrez Espinoza.
Como parte del impulso al ecosistema emprendedor, se anunció que el Tec de Monterrey ofrece la Beca Talento Emprendedor, la cual puede otorgar desde un 20 por ciento hasta un 70 por ciento de beca para aquellos jóvenes de preparatoria que presenten proyectos destacados, incluyendo los que surjan de Global Game Jam.
Del el 27 al 29 de enero las instalaciones estarán abiertas para los participantes con un horario de 09:00 a 20:00 horas, brindando un espacio seguro y equipado los talleres y el desarrollo de los videojuegos.
El evento concluirá el 30 de enero a las 16:00 horas en donde los equipos mostrarán sus prototipos finales y los desafíos que enfrentaron durante la semana.