$!Buscan proyectar talento sinaloense en la industria del gaming con el ‘Global Game Jam 2026’

Con el objetivo de proyectar el talento local y posicionar al estado en la industria tecnológica global, se inauguró oficialmente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, el evento ‘Global Game Jam 2026’. José Eduardo Chaides Núñez, organizador del evento, señaló que las actividades relacionadas a los videojuegos que son la programación y el desarrollo de videojuegos se estarían realizando de forma simultánea en diversas sedes alrededor del mundo, reuniendo a jóvenes y emprendedores. “Queremos demostrarle a los jóvenes que pueden desarrollar estas tecnologías, este tipo de industrias pueden existir aquí”, señaló Chaides Núñez.









También explicó que el objetivo primordial no es la competencia, sino el aprendizaje colaborativo, ya que la jornada contará con talleres especializados en Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes. Otros talleres que se impartirán son relacionados a la criptomonedas, el control de calidad con la participación de una experta que colabora en el juego Fortnite y modelos de negocio dentro de la industria del gaming. El cuarto piso del edificio ubicado en el Parque de Emprendimiento e Innovación Sinaloa es el escenario donde, del 26 al 30 de enero, los participantes trabajarán en proyectos basados en los videojuegos a nivel mundial.







Durante la presentación del evento, María Georgina Patrón Camacho, líder de emprendimiento del Campus Sinaloa, destacó que esta iniciativa nace de la misma comunidad y busca fomentar la creación de nuevas ideas y soluciones tecnológicas. Por su parte, Jorge Antonio Gutiérrez Espinoza, director de la Escuela de Ingeniería, recordó la evolución de la industria desde las primeras consolas de los años 70 hasta la actual integración de la Inteligencia Artificial y la realidad virtual. “Hoy en día esta industria es una actividad compleja, organizada y profesional”, compartió Gutiérrez Espinoza.





