Buscan que autoridades en Sinaloa garanticen condiciones de salud a personas LGBT: avanza dictamen en Congreso

Las autoridades estatales y municipales de Sinaloa podrían tener nuevas obligaciones para garantizar condiciones de salud, educación e infraestructura para las personas de la diversidad sexual, de aprobarse en el Pleno del Congreso del Estado un dictamen avalado en comisiones.

Durante una reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, diputadas y diputados aprobaron el dictamen con el que se busca establecer la protección de los derechos de las personas de la comunidad LGBT.

La propuesta contempla que las autoridades estatales y municipales, particularmente en materia de salud y educación, tengan responsabilidades para atender a este sector de la población y garantizar condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, Karla Daniela Ulloa Rodríguez, señaló que desde el Poder Legislativo se trabaja para avanzar en materia de inclusión y reconocimiento de derechos.

“Ya con esto, todos los sectores, todas las empresas, todas las secretarías, municipios, no se diga la Federación, estarían obligados a atender a las personas de la diversidad sexual para que sean incluidas en todos los ámbitos: sociales, laborales, en todos los puestos de jerarquía. Y nosotros seguimos empujando a personas de esta diversidad”, expresó la Diputada.

Ulloa Rodríguez explicó que, aunque en Sinaloa se han impulsado acciones para promover el respeto hacia las personas de la diversidad sexual, estos aspectos aún no se encuentran establecidos de manera formal dentro del marco jurídico estatal.

Indicó que, de ser aprobado por el Pleno, el dictamen representaría un paso más para establecer condiciones dignas para las personas de la comunidad LGBT.

“Pero también esta iniciativa viene a empujarnos para trabajar y solicitar más recursos para la población LGBT, que no haga falta medicamento para las personas que tengan alguna condición de salud. Sabemos que en años pasados han sido vulneradas en ese sentido, han sido ignoradas; entonces, todo eso es lo que vamos a trabajar para que se ejecute de manera inmediata”, señaló.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su discusión y votación.

Al ser cuestionada sobre si contaría con los votos suficientes para ser aprobado, la Legisladora señaló que, al menos, el Grupo Parlamentario de Morena respaldarán la propuesta.