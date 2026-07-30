Buscan que la ruta Bachigualato ingrese al Aeropuerto Internacional de Culiacán

La Federación de Autotransportes de Sinaloa busca que la ruta Bachigualato pueda ingresar al Aeropuerto Internacional de Culiacán, con el objetivo de brindar una nueva alternativa de transporte a las personas que llegan o se trasladan hacia esa terminal aérea.

El dirigente de la federación, Joel Camacho González, informó que actualmente se mantienen pláticas sobre esta propuesta y que próximamente sostendrán una reunión con directivos del aeropuerto para analizar su viabilidad y determinar si una ruta de camión urbano puede prestar el servicio dentro de las instalaciones.

Camacho González aclaró que la intención no es generar competencia con los servicios de transporte que ya operan en el aeropuerto, sino ofrecer más opciones de movilidad para la ciudadanía.

Esto va a ser muy determinante para todo tipo de este de usuarios, tanto los que van a las empresas allá en la parte trasera rumbo a la costera, como los negocios que por ahí ya existen y aparte pues los usuarios del aeropuerto, no es nuestra intención hacer competencia, más que nada, todos nosotros queremos poner la disposición del transporte público para quien lo usa y que sienta los beneficios del transporte urbano”, expresó.

Asimismo, comentó que ya han tenido acercamientos con el Director de Vialidad y Transportes, Marco Osuna Moreno; sin embargo, explicó que el proyecto también requiere la participación y autorización de autoridades federales, por lo que el proceso aún no ha podido avanzar.

El dirigente señaló que, de concretarse esta propuesta, se fortalecería la movilidad hacia el aeropuerto y se ampliarían las alternativas de traslado para usuarios, por lo que permanecerán a la espera de la respuesta tanto de las autoridades de este lugar como de las instancias estatales y federales.