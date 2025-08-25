Buscan que Mazatlán sea el primer puerto en México donde se pueda abordar un crucero turístico

El Gobierno de Sinaloa busca que Mazatlán sea el primer puerto de México donde se pueda abordar cruceros, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya tras participar en la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

Rocha destacó que Mazatlán y Ahome, con sus puertos en Los Mochis y Topolobampo, fueron considerados por Estados Unidos como destinos seguros, lo que refuerza la confianza para recibir más turistas y generar un mayor movimiento económico.

“Son espacios seguros, reconocidos como seguros y que invitan, dan la anuencia para que visiten a Mazatlán y ahí por cierto apareció el tema de Marina, que tenemos como objetivo hacer el Home Port”, declaró.

Indicó que hasta ahora, los cruceros que llegan a puertos mexicanos solo permiten que los turistas bajen a visitar la ciudad y luego regresen al barco.

Por lo que con la autorización del home port, Mazatlán también será punto de partida y llegada de los viajes, algo que hasta hoy solo sucede en puertos de Florida y como Miami.

“El secretario de Marina se paró y dijo: Presidenta ya está aceptado el home port en Mazatlán. El único inconveniente que teníamos era el warning y ya no lo tenemos. Ya se levantó esa recomendación de ‘no vengas a Mazatlán’”, relató Rocha.

“En qué consiste el Home Port en que en Mazatlán se puedan abordar los cruceros y también puedan bajar de ahí, una terminal”, explicó.

El gobernador explicó que ya se presentó a Fonatur el proyecto conceptual de una nueva terminal con inversión estimada de 450 millones de pesos.

Este espacio tendrá instalaciones para que los pasajeros embarquen y desembarquen, además de tiendas de recuerdos y áreas de esparcimiento.