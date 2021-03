Buscan que Morena y PAS se sumen a compromiso para erradicar violencia política, informa Colectivo 50+1 Sinaloa

Como una forma de erradicar la violencia política en razón de género dentro de las instituciones el Colectivo 50+1 Sinaloa llevó a cabo la firma de un convenio, pero solamente con los partidos PRI, Movimiento Ciudadano y Fuerza Por México.

La presidenta de este Colectivo, Erika Sánchez Martínez señaló que el objetivo ideal de esto es que todos los partidos en Sinaloa se sumen por lo que se está buscando un acercamiento con Morena, PAS y demás partidos.

“Hemos hecho el intento por localizarlos y no hemos tenido la oportunidad de encontrar una respuesta para que también Morena se sume y firme este acuerdo y también lo pueda hacer incluso el partido Verde Ecologista y todos los partidos, el PAS que no hemos tenido la oportunidad de hacer contacto con ellos”, comentó.

Explicó que son compromisos que se pretenden firmen todos los partidos de Sinaloa, pero que hasta el momento solamente se tuvo la respuesta y disposición de los partidos que signaron el convenio, pero que el PAN y PRD han manifestado su intención de adherirse también a esto.

En el caso particular de Morena y su acercamiento al partido localmente dijo que desafortunadamente no cuentan con una dirigencia estatal y que van a buscar cuál es el medio que ofrece la dirigencia nacional para poder involucrarlos en este compromiso a favor de las mujeres.

Recordó la situación actual que se presenta en el estado de Guerrero donde se mantiene la postulación de Félix Salgado Macedonio por Morena, personaje político que tiene antecedentes de denuncias en su contra por violencia sexual, y dijo que esto es algo que se debe evitar que suceda en Sinaloa.

“No podemos permitir que en Sinaloa se den este tipo de circunstancias y los que tiene que ofrecer esas garantías a la sociedad y particularmente a las mujeres son los partidos políticos por eso es que en primera instancia estamos recurriendo a ellos”, comentó.

La presidenta de este colectivo señaló que también se busca que se haga efectivo lo que dice la ley, que los partidos políticos hagan efectiva la paridad en todos los cargos de elección popular de manera horizontal y vertical.

“Ya vimos que ya el tema de gubernaturas a nivel nacional ya se hizo patente, que todos los candidatos firmen el tres de tres contra la violencia no queremos abusadores sexuales, no queremos golpeadores, no queremos deudores de pensiones alimenticias en estas posiciones y vamos a buscar que todos estos partidos políticos se comprometan para que hagan efectivo que las mujeres vivamos y convivamos en la vida pública seguras”, comentó.

“Este convenio son compromisos para erradicar la violencia política en razón de género en este proceso electoral, para erradicar la violencia en las instituciones y particularmente empezamos en los partidos políticos donde nace la promoción de la participación de las mujeres donde le debe capacitar a hombre que ostentan candidaturas”, señaló.