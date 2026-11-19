Autoridades estatales y municipales anunciaron el programa “Vámonos pa’ Altata”, que contempla tres eventos del 21 de noviembre al 5 de diciembre, con los que esperan recibir al menos 6 mil personas y generar una derrama económica de 3 millones de pesos.

La iniciativa surge en medio de las bajas ventas que han reportado comerciantes y restauranteros de la zona durante los últimos meses, situación que incluso ha llevado a algunos establecimientos a reducir su personal.

Paloma Olivares, presidenta de la zona restaurantera Muelle 33, señaló que la realización de estos eventos representa un respiro para el sector, pues algunos negocios ya comenzaron a contratar nuevamente a trabajadores que habían sido despedidos para atender la llegada de visitantes.

“Sí hemos despedido trabajadores, pero con estos eventos es un respiro que tenemos todos los restauranteros de Altata”, compartió.

Wendy Hernández, Subsecretaria de Fomento Económico, explicó que estas actividades forman parte de las acciones para impulsar el comercio local y generar ingresos para las familias que dependen de la gastronomía, el turismo y los servicios en Altata.

El programa contempla tres eventos: el primero será este sábado 21 de noviembre con una Fiesta Mexicana en la Bahía; posteriormente, el domingo 29 de noviembre se realizará la Feria del Camarón, enfocada en promover los productos del mar y la gastronomía local.

Finalmente, el sábado 5 de diciembre se llevará a cabo el Beer Fest, dirigido principalmente al público joven y adulto.

El Subsecretario de Seguridad Pública estatal, Efrén Martínez Casimiro, informó que se implementará un operativo especial con elementos de los tres órdenes de gobierno para atender a los visitantes durante las actividades.

Detalló que este dispositivo reforzará el operativo permanente Altata Seguro, que se mantiene desde el año pasado y al que se sumarán más elementos y unidades.

Las autoridades hicieron un llamado a las familias sinaloenses a visitar Altata y participar en los eventos, con el propósito de favorecer el consumo en los establecimientos y apoyar a quienes dependen económicamente de la actividad turística de la bahía.