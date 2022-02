$!Buscan rescatar historia de Tabalá; aguardan sus tumbas y restos de la iglesia de casi 500 años

Juana es la principal responsable que hoy Tabalá tenga sus letras multicolor, con dibujos y grabados que muestran con orgullo la historia del lugar, pero no fue algo fácil.

“Para lo de las letras tuve problemas con la autoridad, hasta con el síndico, nunca me quiso apoyar”, admite. “Me dijo que esa parte donde iban a poner las letras, era una parte ejidataria, que estaba donada al INAH”.

“Entonces yo me agarré con el sacerdote y le dije ¿por qué no puedo ponerlas? no le estoy haciendo un mal a nadie, además ¿por qué el INAH no nos ayuda a restablecer, algunas tumbas ya se cayeron”.

Donde hoy están la letras, recuerda, hay tumbas con arcos que ya casi se parten por la mitad.