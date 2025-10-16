$!Buscan sostener inocuidad en Sinaloa en sector acuícola y pesquero

CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa busca sostener que la producción pesquera y acuícola sea un referente nacional, ofreciendo tanto en el mercado local como nacional e internacional productos sanos, inocuos y de alta calidad que cumplen con los estándares internacionales.

La subsecretaria de Acuacultura, Sindy Rebeca Montoya Armenta, destacó que desde el inicio de esta administración se ha impulsado una política de acompañamiento permanente a las y los productores, priorizando la protección del estatus sanitario del Estado.

“Nuestro enfoque al llegar a la Subsecretaría, además de los problemas que estaban teniendo nuestros productores en Sinaloa, decidimos que una de las fortalezas que nosotros teníamos era proteger nuestro estatus sanitario, qué mejor carta de presentación que decir que los productos acuícolas de Sinaloa están sanos e inocuos y que pueden competir a nivel mundial garantizando alimentos que se ponen en la mesa”, expresó.

Montoya Armenta informó que como parte de estas acciones, se ha trabajado estrechamente con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, al cual el Gobierno del Estado destinó 2 millones de pesos para la adquisición de equipos de diagnóstico molecular tipo PCR —de los cuales solo existen tres en el País—, herramienta clave para la detección temprana de enfermedades en organismos acuícolas.

“Hemos trabajado mucho al respecto en acompañamiento del Comité Estatal de Sanidad, se le otorgaron hace dos años 2 millones de pesos para obtener unos equipos para determinar diagnósticos de PCR, de esos equipos en México hay tres nada más y en Sinaloa los tenemos aquí en favor del gremio acuícola para tener diagnósticos tempranos de cualquier enfermedad, eso ha sido parte de nuestras fortalezas”, agregó.

Además, señaló este año el Gobernador Rocha Moya destinó 4 millones de pesos adicionales para fortalecer las actividades sanitarias que desarrolla dicho comité, reafirmando su compromiso con la salud y productividad del sector.

“Este año, incluso nuestro Gobernador destinó 4 millones de pesos al Comité Estatal de Sanidad Acuícola, para fortalecer las actividades sanitarias que desarrolla este comité. Hay un acompañamiento constante con nuestros productores”, añadió.

La subsecretaria resaltó también la creación de los Puntos de Verificación e Inspección Sanitaria en Casetas, un programa implementado por primera vez en esta administración y que ha permitido reforzar la trazabilidad y calidad de los productos que ingresan y circulan en Sinaloa.