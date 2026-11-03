Buscan trabajadores del Conalep mayores recursos para prestaciones y finiquitos

Integrantes del sindicato estatal del Conalep solicitaron al Congreso del Estado gestionar una mayor asignación de recursos en el presupuesto de 2027, para atender prestaciones laborales y el pago de finiquitos pendientes.

Durante una reunión con la Comisión de Hacienda Pública y Administración, encabezada por el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, el secretario general del Sindicato, Víctor Javier Garza Bustamante, expuso que actualmente hay trabajadores que tienen más de 18 meses esperando el pago de sus finiquitos.

Señaló que cada año entre 20 y 25 maestros se retiran, pero no siempre se cuenta con recursos para cubrir estos pagos, por lo que buscan que se destine una partida presupuestal de 10 millones de pesos para atenderlos, así como para las primas de antigüedad.

Entre las propuestas del sindicato está aumentar de dos a cinco salarios mínimos el monto que se entrega por cada día de retiro.

También plantearon incrementar las aportaciones al Fondo de Ahorro, que actualmente recibe recursos tanto de los trabajadores como de la institución.

“En Conalep a nosotros como nos tienen etiquetados somos prestadores de servicios profesionales, por lo que no existimos en Hacienda y no tenemos un presupuesto y nosotros tenemos una bomba de tiempo cada año” mencionó.

El Diputado Ambrocio Chávez explicó que el Poder Ejecutivo es el encargado de presentar el proyecto de presupuesto y que posteriormente se instala una mesa de trabajo con el Legislativo para analizar posibles reasignaciones.

Consideró que el sindicato y la parte patronal del Conalep deben trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y Cultura para integrar una propuesta que contemple sus necesidades, una vez que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de presupuesto para 2027.

Señaló que, con una solicitud ya integrada, podrían trabajar de la mano con el Congreso del Estado para gestionar recursos adicionales que permitan atender estas demandas e incluirlas en el presupuesto del próximo año.

“No siempre podrían ser 10 millones, podrían ser cinco o seis, según como vaya abatiéndose el rezago para ir al día con el cumplimiento de ley de los finiquitos” concluyó.