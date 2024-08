La Diputada local, Luz Verónica Avilés Rochín, aseguró que tras haber sido reelecta en su cargo en las pasadas elecciones, buscará en la próxima legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa se asigne presupuesto al Triángulo de la Bondad en apoyo a las comunidades.

Explicó que con el presupuesto de 20 millones de pesos etiquetado en 2023, se logró construir carreteras y se apoyó en pequeños negocios de consumo y venta local para los pobladores, que benefició a 29 comunidades.

Durante el siguiente periodo legislativo representará Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Mocorito y una parte de Juan José Ríos.

“Ocupamos quitarles ese estigma, la gente de Badiraguato no todos son narco, no todos somos narcos, lo voy a decir porque yo también soy badiguaratense, somos buenas y trabajadoras, ocupamos darles oportunidades de salir adelante, ahorita ellos sobreviven con el programa sembrando vida.”

“Del 2023, fueron 20 millones lo que se etiquetó (...) se hicieron carreteras, se le apoyó a la gente con lo que es lo de las gallinas ponedoras, que muchos lo ven insignificante, muchos lo decían (...) pero para ellos significa mucho.”

Explicó que con el presupuesto, también se atendió a personas que tienen huertos de aguacate del cual realizan una venta local del producto, además, derivado de la alta demanda de consumo en el estado, planea buscar que se designe presupuesto para que crezcan las hectáreas de producción.

“Vamos a seguir buscando presupuesto para que esos huertos no sean nada más media hectárea, un cuarto de hectárea, que sean una hectárea o que sean más productores los que tengan y bajar ese producto a vender a la capital del estado y a los municipios de nuestro estado.”

Además, indicó que de acuerdo al Secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel se buscarán acuerdos de comercialización para que el producto de huevos que se genera en la zona pueda generar más ingresos y empleos.

“Vamos a buscar, lo que sea pero que el triángulo de la bondad siga presente y que sigan teniendo presupuesto, esa gente donde no hay oportunidades de trabajo, no ocupo yo decirlo, la gente no tiene oportunidades de trabajo ¿de qué va a vivir la gente? Por eso es importante que los diputados vayamos a nuestro territorio y veamos la problemática de la gente”, mencionó.

En 2022, diputadas y diputados de Sinaloa, Durango y Chihuahua avanzaron en un manifiesto con el que pretendían cambiarle el nombre al Triángulo Dorado y renombrarlo como Triángulo de la Bondad.

Esto, en respuesta a una opinión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante una gira por Sinaloa, en mayo de 2022, señaló que el ‘Triángulo Dorado’ debería cambiar de nombre a Triángulo de la Gente Buena y la Gente Trabajadora, o Región de la Buena Vecindad porque el nombre estigmatizaba a sus habitantes por la relación que le dan a la zona con el narcotráfico.

Además del cambio de nombre, los legisladores establecieron compromisos concretos para llevar a esta región beneficios en salud, educación, económicos y turísticos.