$!Buscará PAS alianza con la Oposición para el proceso electoral del 2027

El Partido Sinaloense buscará construir una alianza con las fuerzas políticas de Oposición de cara a las elecciones de 2027 y está dispuesto incluso a respaldar a otro perfil para la gubernatura, aseguró su dirigente, Robespierre Lizárraga Otero.

Durante un encuentro con integrantes de la estructura del PAS en Culiacán, al que también fue invitado el Diputado federal por el PRI, Mario Zamora Gastélum, el dirigente señaló que existe una exigencia ciudadana para que los partidos opositores construyan un proyecto común frente al próximo proceso electoral.

“La ciudadanía no solo pide, demanda, exige que haya una gran alianza opositora. Por parte del Partido Sinaloense, vamos a hacer lo que nos corresponde”, expresó.

Lizárraga Otero reconoció que construir una alianza entre distintas fuerzas políticas es complicado, pues implica conciliar intereses y aspiraciones personales, pero sostuvo que el interés de Sinaloa debe estar por encima de las pretensiones de cada partido o aspirante.

“La vamos a buscar”, aseguró.

Explicó que por ahora los acercamientos han sido reuniones informales e intercambios de diagnósticos sobre la situación de Sinaloa, pero que todavía tendrán que llegar los tiempos para establecer conversaciones formales y decidir si competirán juntos.

“Vamos a llegar al momento de decidir: ¿vamos juntos o no? El PAS, cuando voy a un restaurante, a un café, a donde vaya, la gente nos exige que nos pongamos de acuerdo. Nosotros vamos a cumplir por nuestra parte lo que nos toca”, manifestó.

El dirigente también aclaró que el partido no está cerrado a que otra fuerza política encabece una eventual candidatura a la gubernatura.

Recordó que desde el aniversario 14 del PAS, celebrado el 15 de agosto, planteó la posibilidad de ocupar ese espacio, pero aseguró que no está aferrado a ser candidato.

“Yo estoy aferrado, cerrado a que yo sea el candidato, no. Tengo la posibilidad política y legal, sí, hoy ante ti sí la tengo, pero no estamos cerrados a construir un acuerdo”, declaró.