Buscará SEPyC que alumnos regulares en Sinaloa concluyan clases antes por altas temperaturas

La Secretaría de Educación Pública y Cultura proyecta que las y los alumnos con desempeño regular en Sinaloa concluyan sus clases presenciales el 19 de junio, antes de la última fecha estipulada en el calendario oficial, como parte de una estrategia para reducir la exposición al calor extremo en los planteles escolares.

La Secretaria Gloria Himelda Félix Niebla explicó que la medida no implica una modificación al calendario escolar oficial, ya que el cierre de actividades académicas y administrativas continuará programado para el 10 de julio.

Detalló que, tras esa fecha, solo permanecerán en las escuelas aquellos estudiantes que requieran reforzamiento de aprendizajes durante el resto de junio, mientras que los últimos 10 días del ciclo se destinarán a consejos técnicos, entrega de boletas y trámites administrativos.

“Es ir poco a poco llevando a cabo las evaluaciones para que el día... 19 de junio a más tardar, los niños ya los regulares ya no asistan a clases y que nos quedemos con aquellas niñas y niños que requieran un reforzamiento de aprendizajes para culminar el mes de junio y los últimos 10 días de julio que prevé el calendario escolar dedicarlos al consejo técnico intensivo de maestros, dedicarlos a la entrega de calificaciones que tienen que dar todo lo que es la parte administrativa”, señaló.

Félix Niebla indicó que la decisión responde a las condiciones climáticas que ya se resienten en la entidad, particularmente en comunidades donde muchos estudiantes deben caminar largas distancias o no cuentan con transporte particular para acudir a sus escuelas.

Félix Niebla añadió que la estrategia permitirá compactar los procesos de evaluación para adelantar la conclusión de actividades presenciales sin afectar el cumplimiento del calendario oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública.

“No es movimiento, el calendario queda como tal el 10 de julio culminan las actividades académicas. Nosotros estamos tratando de que nuestras niñas y niños el día 19 de julio tengan su último día los que son regulares. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo cómo está de intenso el calor. O sea, es insostenible”.

En cuanto a la infraestructura escolar, aseguró que la dependencia mantiene una revisión permanente de los sistemas eléctricos y de aire acondicionado en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, con evaluaciones trimestrales para atender las necesidades de los planteles antes del próximo ciclo escolar.