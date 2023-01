Buscarán elevar sanciones a gobiernos que se queden con aportaciones de trabajadores

CULIACÁN._ El Congreso del Estado buscará elevar las sanciones para los gobiernos municipales y estatal que no enteren las aportaciones de los trabajadores, informó el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Informó que el Legislativo ya tiene una iniciativa para que se convierta en una falta grave.

En la revisión de las cuentas públicas municipales del 2021 en las que fueron reprobadas 12 de los 18 municipios, la Comisión de Fiscalización detectó que los ayuntamientos continúan privilegiando la adjudicación directa de la obra pública, registrando entre el 80 y algunos hasta el 100 por ciento de adjudicaciones directas.

“Es un escenario de corrupción, no se puede ver de otra manera, no se puede soslayar de otra manera, que los municipios estén privilegiando ese tipo de conductas, habla mal de ellos”, advirtió Arredondo Salas.

También vieron administraciones poco profesionales, y no existen los presupuestos basados en resultados.

“Se gasta el dinero de la gente, no solamente con los matices de corrupción, sino también con matices de ineficiencia, porque lo que no logras medir no lo logras perfeccionar, las prácticas actuales de administración pública exigen presupuesto basado en resultados”, añadió.

Arredondo Salas explicó que el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, integrante de la Comisión de Fiscalización, advirtió que pese a que hay programas que fueron establecidos con un marco jurídico, de igualdad de género, no existen en los municipios.

“Si bien hay una exigencia que haya un presupuesto basado en la igualdad de género, no hay programas, es letra muerta, aquí nos podemos estar desviviendo hablando de la igualdad, creando nuevas leyes, que la Agenda Púrpura, que la agenda de la mujer, pero finalmente en los municipios vemos presidentes municipales indolentes en el tema de la igualdad de género”, señaló.

“Poco profesionales en su gestión”.

Aunado a ello, detectaron que los órganos internos de control no están realizando su labor de sanción en las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado.

“Son empleados o empleadas del gobierno municipal, y en ese sentido desafortunadamente no asumen su rol de estar sancionando de manera permanente el trabajo administrativo de un ayuntamiento” , criticó Arredondo Salas.

“Tampoco lo hace la Síndica o el Síndico Procurador, es una figura que ha demostrado una inoperatividad, la figura del Síndico Procurador está fracasada, es un fracaso en los términos que está, ni hace su trabajo, ni aporta nada, genera una duplicidad y no contribuye a la transparencia, por el contrario, ha contribuido a más opacidad”.

Otro tema que ha sido señalado en las cuentas públicas de manera reiterativa, es la generación e incremento de pasivos sin fuente de pago por parte de los ayuntamientos.

“Tenemos pasivos sin fuente de pago que ya pusieron en crisis, yo te puedo decir, a un 80 por ciento de los municipios, a un 90 por ciento de las juntas de agua potable”, fustigó el presidente de la Comisión de Fiscalización.

“Ha sido tanto el desorden que hoy están teniendo problemas estos entes que tienen una responsabilidad ante la sociedad para prestarle servicios”.