Buscarán sancionar a diputados que se ausenten de las sesiones del Congreso de Sinaloa

Buscarán sancionar a los diputados que se ausenten de las sesiones del Congreso del Estado, reuniones de comisiones y comparecencias, informó el presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Ricardo Madrid Pérez.

Explicó que en la Junta de la Coordinación Política trataron el tema de las faltas justificadas o injustificadas a este tipo de actividad legislativa.

“Si tendrán alguna causa por la cual no vengan a asistir se informe y que la causa que se informe tenga por supuesto los elementos, el peso suficiente para no estar en un tema de suma importancia para los legisladores como son las sesiones de pleno”, dijo.

“Buscaríamos al interior de la Junta de Coordinación Política y lo platicaríamos para tener una repercusión a las faltas que existan de los diputados”.

En la sesión extraordinaria del viernes de 4 noviembre, y en la ordinaria del martes 8, hubo ausentismo por parte de los diputados. En la del viernes, que era reposición de la que no ocurrió el martes 1 porque lo declararon inhábil al igual que el miércoles 2, se ausentaron 15 legisladores.

En la del martes 8 de noviembre, a las 12:00 horas aproximadamente, hubo 12 curules vacías.

“Ustedes me preguntaban, ¿se les va a descontar el día? Por supuesto que esa es una de las posibilidades que existen. Lo que estamos buscando es garantizar, buscar, invitar a que los diputados estén en las sesiones de pleno y que no sea una práctica y no sea una situación sencilla el decir me ausento porque cualquier situación”, señaló Madrid Pérez.

“La prioridad debe de ser estar en el trabajo legislativo al interior del Congreso”.

Señaló que en caso de que y los legisladores se ausenten en el transcurso de la sesión, aplicarán la Ley Orgánica del Congreso del Estado, como ocurrió el viernes 4 de noviembre en la que llamaron a abrir el tablero de asistencia para verificar que hubiera quórum para continuar con la sesión, que es de 21 diputados en la sala del pleno.

“Dentro de la sesión puede suscitarse trabajo que tenga que ver tanto con la misma sesión que está transcurriendo como algunos temas legislativos”, dijo el presidente de la Mesa Directiva.

“Lo que no queremos es que se vuelva tan sencillo como entro y salgo, me ausento una hora, me ausento sin que tengamos nosotros un porqué, un para qué”.

La sesión ordinaria de este jueves inició con 32 diputados y diputadas presentes; es decir, había ocho ausencias, de las cuales siete se trata de legisladores del grupo parlamentario de Morena y una del Partido Sinaloense.