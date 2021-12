‘Buscaremos la salida de la titular de la ASE’, dice el Diputado Gene Bojórquez

“Sale más caro el caldo que las albóndigas”, dijo el Diputado Gene René Bojórquez, señalando los resultados de Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado, de quien dijo que para enero que retomen la actividad legislativa, buscarán su salida.

“Nos sale más caro el caldo que las albóndigas, durante todos estos años la Auditoría Superior del Estado, de 564 millones de pesos con resultados paupérrimos no se puede decir a otra manera, simplemente ha podido recolectar o reintegrar 39 millones de pesos, lo cual parece una burla”, declaró.

De acuerdo con el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, en la comparecencia Félix Rivera argumentó qué había recuperado 3 mil 400 millones de pesos, pero el legislador dijo que no es así, sino que mil 600 o mil 800 millones de pesos fueron solventados, lo que consideró como buscar un pretexto para decir que estaba correcta la forma de cómo se usó ese recurso, no que se hubiera reintegrado al erario y que todavía quedan 600 millones de pesos pendientes.

“De esos 600 millones de pesos pendientes, la Auditora dijo que muchas veces no se procedía porque había falta de elementos, esa falta de elementos es la propia auditoría que no entrega los elementos suficientes para que la Fiscalía pueda vincular a proceso y no se puedan llevar acciones precisas integrales”, explicó.

Abundó que lo único que saben que se ha reintegrado realmente en todos estos años son los 7 millones del Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, que ya falleció, pero que no tiene conocimiento de ningún otro dato de cómo se ha reintegrado el recurso, por lo que se buscará modificar la ley para la salida de la Auditora.

La iniciativa buscará regresar facultades a la Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Evaluación para que siga funcionando y que la Auditoría no se sienta genuinamente autónoma, expresó, ya que los resultados que se deben de dar a la ciudadanía no se están realizando.

“Al final del día la Comisión de Fiscalización no son los diputados, sino que esos diputados representan a los ciudadanos que al final del día están pidiendo la revisión de cuentas y las actitudes de la Auditora de esta manera de enojarse, por no entender su manera de cómo funciona a su ver la Auditoría Superior del Estado, pues deja mucho que desear de ella”, refirió.

“Porque es una persona que se puede ver en la comparecencia intolerante a la crítica y una persona intolerante a la crítica que tenga las riendas de la Auditoría Superior del Estado y que la llegue a manejar a su modo, como se ha visto en ocasiones que se dan tintes políticos y manejo político de la Auditoría Superior del Estado, ya no podemos estar en esos tiempos en donde usan auditoría para presionar a presidentes municipales o distintos institutos”, agregó.

Lo que debe de ocurrir, explicó, es que se deben de dejar atrás los vicios y evolucionar para pensar de una manera imparcial, señalando que la Auditora tiene vicios realmente viejos de partidos cuyos nombres Bojórquez Ruiz no quiso repetir, pero refirió que son tres colores de los que hay que hacer una limpia y trabajar de manera imparcial.

“Nosotros pediríamos su salida y nosotros estaríamos viendo la manera para que se dé su salida, porque es increíble la manera de cómo ha se derrochado el recurso público sin resultados algunos, critican otras partes por el gasto público y hay más resultados que es lo que hemos visto aquí, tenemos resultados nulos en Auditoría Superior del Estado y vamos a buscar para reformar esto y buscar darle la salida ya a lo que viene siendo la Auditora”, recalcó.